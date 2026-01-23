KZ
    Алматыда 12 мың адам тұмау мен ЖРВИ жұқтырған

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда ЖРВИ аурулары бойынша эпидемиологиялық жағдай қалыпты деңгейде.

    Фото: Kazinform

    Алматы қаласы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің мәліметінше, өткен аптада мегаполисте ЖРВИ-дің 12733 жағдайы тіркелген. 100 мың тұрғынға шаққанда - 542 адам. Бұл оның алдындағы аптадағы көрсеткіштен 3%-ға төмен. Сырқанттаған адамдардың 60,5%-ы балалар - 7709 жағдай. 

    - Қаланың 161 мектебінде оқушылар арасында тұмаудың 631 дерегі тіркелді. Бұл көрсеткіш шекті деңгейден аспайды. Ал А/H3N2 (гонконг тұмауы) типті вирусының 83 расталған жағдайы тіркелді. Сондай-ақ риновирус, парагрипп, аденовирус, маусымдық коронавирус сияқты басқа да тұмауға жатпайтын ЖРВИ вирустары айналымда бар, - деп хабарлады департаменттен.

