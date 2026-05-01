Алматыда 120 діни нысан жұмыс істейді: қанша мешіт пен шіркеу бар
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда қазір 17 конфессияға жататын 190 діни бірлестік жұмыс істейді.
Алматы қаласы дін істері басқармасының басшысы Нұрлан Қиқымовтың айтуынша, мегаполисте 120 діни нысан бар: 56 мешіт, 23 православ шіркеуі, 8 католик шіркеуі. Одан бөлек 4 діни оқу орны, 7 намазхана мен діни әдебиет тарататын 31 стационарлық пункт қызмет етеді.
— Біздегі дін ұстанатындардың басым бөлігі мұсылмандар мен православтар. Мешіттерге тұрақты түрде 80 мыңнан астам адам барады, православ шіркеуіне шамамен 20 мың адам, протестанттық бірлестіктерге 30 мыңға жуық адам барып тұрады, — деді Нұрлан Қиқымов.
Сондай-ақ ол конфессияаралық келісімді нығайтатын диалог алаңы дамып жатқанын атап өтті. Қалада діни бірлестік басшыларының клубы жұмыс істейді, ол конфессиялар мен мемлекеттік органдарды байланыстыратын маңызды тетікке айналған.
