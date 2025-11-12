KZ
    15:32, 12 Қараша 2025 | GMT +5

    Алматыда 16 қараша марафонға байланысты кей көшелер жабылады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — City Run марафонына байланысты 16 қараша күні Алматыда кейбір көшелер жабылады. 

    Фото: Астана әкімдігі

    «Смелость быть первым» қорының мәліметінше, биыл жарысқа 20 елден келген 2 500 қатысушы қатысады. Спорттық шара ұйымдастырушылары 16 қараша күні сағат 08:00–ден 10:00–ге дейін қала көшелеріндегі қозғалыс ішінара шектелетінін хабарлады. Спортшылар қашықтықты өткен сайын қозғалыс кезең-кезеңімен қайта ашылады.

    15 қараша сағат 04:00–ден 16 қараша сағат 12:00–ге дейін Назарбаев даңғылынан Абылай хан даңғылына дейін Төле би көшесі жабылады.

    16 қараша

    08:00–10:00
    * Төле би көшесі — Абылай хан даңғылынан Наурызбай батыр көшесіне дейін;
    08:00–10:00
    * Наурызбай батыр көшесі — Төле би көшесінен Құрманғазы көшесіне дейін;
    08:00–09:35
    * Бөгенбай батыр көшесі — Наурызбай батыр көшесінен Назарбаев даңғылына дейін;
    08:00–09:15
    * Қабанбай батыр көшесі — Наурызбай батыр көшесінен Назарбаев даңғылына дейін;
    08:00–08:55
    * Шевченко көшесі — Наурызбай батыр көшесінен Назарбаев даңғылына дейін
    08:00–08:35
    * Құрманғазы көшесі — Наурызбай батыр көшесінен Назарбаев даңғылына дейін жабылады.

    Еске салайық, бұған дейін Астанада мыңға жуық адам марафонға қатысты.

