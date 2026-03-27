KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:45, 27 Наурыз 2026 | GMT +5

    Алматыда 186 мың бейнебақылау камерасы жұмыс істеп тұр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы қаласы полиция департаментінің бастығы Айдын Кабдұлдинов 2025 жылдың қорытындысын жариялады.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Оның айтуынша, былтыр құқық бұзушылықтар саны 11,9%-ға, қылмыстар саны 11,8%-ға азайған. Ауыр және аса ауыр қылмыстар 3,8% төмендеген. Оның ішінде кісі өлтіру, қарақшылық, тонау және ұрлық сияқты қылмыс түрлерінің азайғаны байқалған.

    Айдын Кабдұлдинов қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі құралдарының бірі – цифрландыру екенін атап өтті. Қазір Алматы қаласында 186 мыңнан астам бейнебақылау камерасы бар, оның 66 мыңнан астамы жедел басқару орталығына қосылған.

    Фото: polisia.kz

    – Олардың көмегімен шамамен 1,5 мың қылмыс ашылып, 9 мыңға жуық әкімшілік құқық бұзушылықтың жолы кесілді. Камералар – жазалау құралы емес, ең алдымен құқық бұзушылықтың алдын алу мен азаматтарды қорғаудың тиімді тетігі, - деді департамент басшысы.

    Ал мектептер мен балабақшаларда 17 мыңнан астам камера орнатылған және мемлекеттік білім беру ұйымдары 100% полициямен байланысы бар дабыл түймелерімен қамтамасыз етілген. Сонымен қатар 15 мыңнан астам камерада жасанды интеллект элементтері қолданылып жүр.

    Еске салайық, бұған дейін Алматы қаласы полиция департаментінің бастығы Айдын Қабдұлдинов Әл-Фараби даңғылында болған жол апатына байланысты пікір білдірді.

    Кейін Ішкі істер министрі Ержан Саденов полиция департаментіндегі бірқатар басшы қызметінен босатылғанын хабарлады.

    Тегтер:
    Статистика Алматы Қылмыс Бейнебақылау Полиция
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар