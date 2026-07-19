Алматыда 2 мыңнан астам бос жұмыс орны ұсынылатын жәрмеңке өтеді
АСТАНА. KAZINFORM – 24 шілде күні Алматыда жалпықалалық бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі өтеді. Бұл туралы Алматы қаласы әкімдігі хабарлады.
Іс-шара сағат 15:00-де Almaty Arena спорт кешенінде (Нұркент шағынауданы, 7) Алматы қаласы әкімдігі мен Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының қолдауымен Еңбек мобильділігі орталығының ұйымдастыруымен өтеді.
Жәрмеңкеге 100-ден астам жұмыс беруші қатысып, 400-ге жуық сұранысқа ие мамандық пен кәсіп бойынша 2 мыңнан астам бос жұмыс орнын ұсынады.
– Келушілер жұмыс берушілермен тікелей сұхбаттасып, жұмысқа орналасу, кәсіптік оқыту, мемлекеттік гранттар және жұмыспен қамтуды қолдаудың өзге де шаралары бойынша кеңес ала алады, – делінген хабарламада.
Айта кетейік, қосымша жұмыс істеген жағдайда нені білу керек екенін мынау сілтемеден оқи аласыз.