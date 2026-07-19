KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Алматыда 2 мыңнан астам бос жұмыс орны ұсынылатын жәрмеңке өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM – 24 шілде күні Алматыда жалпықалалық бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі өтеді. Бұл туралы Алматы қаласы әкімдігі хабарлады.

    а
    Фото: ҰСБ

    Іс-шара сағат 15:00-де Almaty Arena спорт кешенінде (Нұркент шағынауданы, 7) Алматы қаласы әкімдігі мен Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының қолдауымен Еңбек мобильділігі орталығының ұйымдастыруымен өтеді.

    Жәрмеңкеге 100-ден астам жұмыс беруші қатысып, 400-ге жуық сұранысқа ие мамандық пен кәсіп бойынша 2 мыңнан астам бос жұмыс орнын ұсынады.

    – Келушілер жұмыс берушілермен тікелей сұхбаттасып, жұмысқа орналасу, кәсіптік оқыту, мемлекеттік гранттар және жұмыспен қамтуды қолдаудың өзге де шаралары бойынша кеңес ала алады, – делінген хабарламада.

    Айта кетейік, қосымша жұмыс істеген жағдайда нені білу керек екенін мынау сілтемеден оқи аласыз.

    Алматы Жастар Жұмыспен қамту
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Авторлар