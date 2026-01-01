KZ
    Алматыда 2025 жылы қандай ерекше рекорд орнатылды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Биыл Алматы қаласы мен Алматы облысында бірқатар ерекше рекордтар тіркелді.

    құрақ көрпе
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Олардың бірі - әйгілі Гиннес рекордтар кітабына тіркелсе, қалғандары Global Book of Records дүниежүзілік рекордтар кітабы мен Қазақстан рекордтар кітабына енді.

    Ең ұзын лағман

    2025 жылдың 1 мамырында Қазақстан халқының бірлігі күніне орай Алматыда еліміздегі ең ұзын лағман жасалды.

    лағман
    Фото: Алматы әкімдігі

    «Айнабұлақ» шағын ауданындағы № 4 мамандандырылған балалар-жасөспірімдер спорт мектебінде 1704 метр болатын лағман дайындалды және бұл дерек Қазақстанның Рекордтар кітабында ресми тіркелді.

    лағман
    Фото: Алматы әкімдігі

    Жалпы 19 келі ұннан қамыр иленіп, 50-ден астам аспаз тағамды екі сағаттың ішінде дайындаған.

    лағман
    Фото: Алматы әкімдігі

    - Аспаздардың алдында қамырды жыртып алмай дайындау міндеті тұрды. Қиындықтарға қарамастан біздің аспаздар оны өте жақсы дайындады, - деді Жетісу ауданы Аналар кеңесінің төрайымы Рахима Омарова.

    Ең үлкен құрақ көрпе

    Мегаполисте тіркелген ерекше рекордтар қатарында - биыл Медеу мұз айдынында құрақ көрпе жинауға арналған іс-шара да бар.

    көрпе
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Мұз айдын алаңына құрақ көрпелер жайылып, бір пішінмен бірге жиналды. Бұл көрпелер алдын ала барлығы бір түсте, салмағы мен өлшемі бірдей бір материалдан жасалған. Іс-шараға Қазақстанның 20 өңірінен 660 құрақшы келіп қатысты.

    көрпе
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Ұйымдастырушылар мәліметінше, олардың ең кішісі 6 жаста, ең үлкені — 90 жаста болды. Ал өңірлер бойынша бастамаға қатысқан ең үлкен делегация Алматы қаласы (93) мен Түркістан облысынан (99).

    Әлемде әйгілі 4 дүниежүзілік рекордтар кітабының бірі - Global Book of Records өкілдері мәдени іс-шараға арнайы қатысып, ерекше рекордты ресми түрде тіркеді.

    Ең үлкен керуен

    Алматы облысында да 2025 жылы ерекше рекордтар тіркелді. Іле ауданының Күрті ауылдық округінде әлемдегі ең үлкен түйе керуені жүріп өтті.

    түйе
    Фото: Алматы облысы әкімдігі

    Керуен құрамына 1 000 түйе енгізіліп, олар арнайы дайындалған 1 шақырымдық жолды жүріп өтті. Бұған дейінгі әлемдік рекорд 2022 жылы Қытайда тіркелген болатын. Ол кезде тек 365 түйе қатысқан еді. Қазақстан бұл жетістікті үш еседен астам арттырып, әлем назарын өзіне аударды.

    түйе
    Фото: Алматы облысы әкімдігі

    Іс-шараға Англиядан арнайы келген Гиннестің рекордтар кітабының өкілі Ричард Стэннинг қатысып, керуеннің әр қимылын қатаң бақылап отырды. Барлық талаптар сақталғанына көз жеткізген соң, ол жаңа рекорд ресми түрде тіркелгенін хабарлады.

    керуен
    Фото: Алматы облысы әкімдігі

    Еске салайық, Қазақстан не шетелдік рекордтар кітабына енбесе де, Алматы метросы биыл өзі үшін жаңа рекорд орнатты. 30 қыркүйек, «Қайрат» пен «Реал Мадрид» арасындағы ойын өткен күні метрополитен 142 932 жолаушы тасымалдады.

