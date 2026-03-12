    22:44, 12 Наурыз 2026 | GMT +5

    Алматыда 2026 жылы егілетін ағаш пен бұта саны артты

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда жасыл желекті көбейту бойынша жұмыстар жақында басталады.

    Фото: Алматы әкімдігі

    Алматы әкімдігінің мәліметінше, былтыр мегаполисте шамамен 370 мың бұта және 5 мыңнан астам ірі көлемді ағаш отырғызылды. Ал биыл олардың саны айтарлықтай көбеймек.

    2026 жылғы жоспар бойынша 500 000 бұта мен 7 200 ірі ағаш егілуі тиіс. Одан бөлек кесілген ағаштардың орнына 40 мың көшет отырғызу жоспарланған. Осы көктемде 7 200 ірі ағаштың 3 744-і егіледі.

    — Көшеттер қалаға жеткізілді, қазір дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Ауа райы қолайлы болған кезде отырғызу кезең-кезеңімен басталады. Соның арқасында Жазда ағаш саясы көлеңке болып, шаң-тозаң азаяды, көше мен аула тұрғындар үшін жайлы бола түседі, — деп түсіндірді әкімдіктен.

    Көгалдандыру жұмыстары қаланың негізгі магистралды көшелері мен қоғамдық кеңістіктерде жүргізіледі.

    Еске салайық, Алматыда 2030 жылы әр тұрғынға 15 шаршы метр жасыл желек болады. Осы мақсатта 2026-2030 жылдарға арналған жаңа 5 жылдық дендрологиялық жоспар әзірленіп жатыр.

    Досбол Атажан
