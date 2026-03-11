KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    07:37, 11 Наурыз 2026 | GMT +5

    Алматыда 2700 жұмысшы мен 1200 техника қар тазалап жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда қалың қарға байланысты коммуналдық қызмет күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр.

    Алматыда 2700 жұмысшы мен 1200 техника қар тазалап жатыр
    Фото: Алматы әкімдігі

    Алматыда 10 наурыз кешкі уақыттан бастап қар жауа бастады. Қалалық қызметтердің мәліметінше, қазірдің өзінде шамамен 3-4 см қар жауған. Оны тазалауға 75 жедел бригада, 2 710 жол саласының жұмысшысы және 1 225 техника тартылды. 200-ден астам жол тазалайтын техника жолға көктайғаққа қарсы арнайы материалдар септі. Себу жұмыстары біткен соң, техника 28 бригадаға бөлініп, көшелерді тазалау жұмыстарына кірісті.

    – Қазіргі уақытта жолдарға үшінші рет құм-тұз қоспасы себіліп жатыр. Бұл шаралар көктайғақтың алдын алуға мүмкіндік береді. Қала тұрғындарына барынша сақ болу ескертіледі: жүргізушілерге жылдамдықты төмендетіп, арақашықтық сақтауға, ал жүргіншілерге тротуарларда абай болуға кеңес беріледі, - деп хабарлады әкімдіктен. 

    Еске салайық, Алматыда манипулятор газ құбырын зақымдап, бірнеше үй газсыз қалды.

    Тегтер:
    Коммуналдық қызмет Алматы Қар Техника
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум