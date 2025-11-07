Алматыда 4 алаңқай мен «Сайран» шағын ауданы абаттанып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматының Әуезов ауданында 35 мыңға жуық көшет егіліп, «Халық қатысатын бюджет» бағдарламасы аясында ондаған аула жаңартылмақ.
Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз конференциясында Әуезов ауданының әкімі Абзал Егембердиев осылай деді. Оның айтуынша, ауданда төрт қоғамдық кеңістікті абаттандыру жұмысы аяқталып қалған.
– Ақсай-4 шағынауданындағы алаңқай,
– 12-шағынаудандағы алаңқай,
– Мамыр-3 пен Жетісу-3 шағынауданындағы жаяу жүргіншілер аймағы.
Бұл аумақтарда жаңадан балалар мен спорт алаңдары, демалыс аймақтары, тынығатын орындар мен жарықтандыру жүйесі орнатылып жатыр.
«Сайран шағынауданын абаттандыру жобасына ерекше назар аударылған. Мұнда «қасбеттен қасбетке дейін» қағидаты бойынша 44 тұрғын үй мен ауланың ішкі жолдарын қоса алғанда, бүкіл аумақ жаңартылмақ. Қазір жұмыстың 95%-ы бітті», - дейді аудан әкімі Абзал Егембердиев.
Әкімнің айтуынша, 2026 жылдың екінші тоқсанында Жұбанов көшесін абаттандыру жұмысы да аяқталмақ. Жоба аясында демалыс және спорт аймақтары, балалардың ойын алаңы, бейне камералар, шамдар мен қоқыс жәшіктері орнатылып, жаяу және автотұрақ аймақтары ретке келтіріледі.
«Халық қатысатын бюджет» бойынша биыл 30 жоба жүзеге асады. Оның 22-сі – қоғамдық кеңістікті, 8-і – аула аумағын абаттандыруға бағытталған.
Аулалардың жағдайын жақсарту мақсатында қараша айының соңына дейін 23 аулада күрделі жөндеу жұмысы аяқталады. Сонымен қатар, 97 аулада ағымдағы жөндеу жүргізілді.
Бұдан бөлек, қараша айының соңына дейін магистральды көшелер бойына 35 мыңнан астам бұта (дерен, үрмешөп, раушан ругоза мен бөріқарақат) және 400-ге жуық үлкен ағаш егу жоспарланып отыр. Негізінен Сайын көшесінің бойы көгалданады.
Аудан аумағында 41 мыңнан астам жасыл желек кесіліп, 12 мың ағаш бұталып, 2,5 мыңнан астам ағашты кесу жұмысы жүргізілді.
