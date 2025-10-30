Алматыда 5 емхана мен 2 жедел жәрдем қосалқы станциялары салынып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы қаласында денсаулық сақтау жүйесін жаңғыртудың ауқымды бағдарламасы жалғасуда. Қала соңғы он жылдағы ең ірі құрылыс және жаңғырту жобаларын жүзеге асыруда.
Алматы қаласы әкімінің орынбасары Нұрлан Әбдірахым Өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз алаңында өткен брифингте мәлімдегендей, 2025 жылдың соңына дейін екі бастапқы медициналық-санитарлық көмек орталығы мен бір жедел жәрдем қосалқы станциясының, сондай-ақ әр ауысымда 500 келушіге арналған бес жаңа емхананың құрылысы аяқталады.
Жаңа нысандар Думан, Құрамыс, Шұғыла, Алтай-1 шағын аудандарында және Айтеке би көшесінде орналасады.
Алдағы жылдары 30-дан астам медициналық нысанның құрылысы мен қайта жаңғыртылуы жоспарланып отыр, олардың қатарында:
- 300 төсекке арналған көпсалалы аурухана (Дарабоз шағынауданы);
- 200 төсекке арналған перинаталдық орталық;
- №4, №7 ауруханалары мен №1 перзентхананың жаңа корпустары;
- Психикалық денсаулық орталығы және балаларды оңалту орталығы бар.
«Соңғы 10 жылда мұндай ауқымдағы жаңғырту жұмыстары жүргізілмеген. Біз алдағы жылдарға арналған сапалы медициналық инфрақұрылымды қалыптастырып жатырмыз», - деді қала әкімінің орынбасары.
Қазіргі уақытта Алматыда 14 қосалқы станция және 188 жедел жәрдем бригадасы жұмыс істейді. Олар тәулігіне үш мыңға дейін шақыртуға қызмет көрсетеді.
Айта кетейік, Республика күніне орай қалалық жедел медициналық жәрдем қызметі 50 жаңа автокөлікпен толықты. Оның ішінде 12 “С” класты реанимобиль және 38 “В” класты санитарлық көлік бар. Автопаркті жаңартуға жалпы 3 млрд теңге жұмсалды. Барлық көліктер халықаралық стандарттарға сай заманауи жабдықтармен қамтамасыз етілген.
«Жаңартылған автопарк шұғыл көмек көрсетуді бұрынғыдан да жылдам әрі сапалы етуге мүмкіндік береді», - деп атап өтті Нұрлан Әбдірахым.
Сонымен қатар, Алматы Қазақстандағы медициналық туризмнің жетекші орталығы мәртебесін сақтап келеді. Жыл сайын мегаполис клиникаларында 15 мыңнан астам шетел азаматы ем қабылдайды. Ең көп сұранысқа ие бағыттар – кардиохирургия, ортопедия, онкология, репродуктивті және эстетикалық медицина.
Айта кетейік, Алматыда құрылыс талаптарын бұзған тағы бір компания лицензиясынан қағылды.