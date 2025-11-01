KZ
    10:42, 01 Қараша 2025 | GMT +5

    Алматыда 6 көлік соқтығысып, 5 адам зардап шекті

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматының әл-Фараби даңғылында ірі жол апаты болып, бірнеше көлік соқтығысты.

    ДТП, авария
    Фото: threads.com/@tam1rka.axaxa

    Қалалық полиция департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша, жол апаты 31 қазан күні шамамен сағат 22:50 кезінде Бостандық ауданында болған.

    ДТП, авария, алматы
    Фото: threads.com/@tam1rka.axaxa

    BMW маркілі көлігінің жүргізушісі әл-Фараби даңғылымен шығысқа қарай кетіп бара жатып, жолдың қарсы бетіне шығып кетіп, алты көлікпен соқтығысқан.

    -Жол апаты салдарынан бес адам медциналық көмекке жүгінді. Апаттың мән-жайын Бостандық аудандық полиция басқармасының қызметкерлері анықтап жатыр,-деп хабарлады Алаты қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі.

    Осыған дейін Ақтөбеде әкесінің көлігін айдап кеткен жасөспірімнің жол апаты кезінде көз жұмғаны туралы жаздық.

     

    Оқиға Алматы Жол апаты Көлік
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
