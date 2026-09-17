Алматыда 9 мыңнан астам электросамокат айып тұрағына қойылды
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда электросамокатқа қатысты қатаң ережелерге сәйкес, әртүрлі кикшеринг компанияларының 9000-нан астам көлігі тәркіленді.
Алматы полиция департаментінің ресми өкілі Салтанат Әзірбектің айтуынша, 1 шілдеден бастап самокат пайдаланушыларына қойылатын жаңа талаптар мен оларды бұзғаны үшін жауапкершілік енгізілді. Бұл заң кикшеринг компанияларына да қатысты.
— Қазір әртүрлі кикшеринг компанияларының 9000-нан астам электросамокаты тәркіленді. Қаладағы апат деңгейіне және жалпы жол жағдайына әсер ететін заңбұзушылықтар анықталып жатыр, — деді Салтанат Әзірбек.
Айтуынша, кикшеринг компаниялары көлік құралдарын қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс.
Нақтырақ айтқанда, электросамокаттың техникалық жағдайы жақсы және сәйкестендіру нөмірі болуы керек. Оларға тек кез келген санаттағы жүргізуші куәлігі бар адамдарға рұқсат етілуі керек. Кикшеринг компаниялары кәмелетке толмағандардың электрсамокат пайдалануына да тыйым салуы керек.
Салтанат Әзірбектің айтуынша, электросамокат толыққанды көлік құралы ретінде қарастырылуы керек.
— Самокат — бұл жоғары деңгейдегі қауіп төндіретін толыққанды көлік құралы. Өкінішке орай, ол жол қозғалысы қатысушылары мен жаяу жүргіншілерге қауіп төндіруі мүмкін, — деді ол.
Еске салсақ, Биыл 25 тамызда Қазақстанда электросамокатпен тротуарлар мен жаяу жүргіншілер жолында жүруге тыйым салынған еді.
Сондай-ақ Алматыда электр самокаттан құлаған ер адам мерт болғанын хабарлағанбыз.