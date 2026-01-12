Алматыда «әдемі» нөмірге бір аптада 19 мың өтініш түскен
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Биыл 5 қаңтардан бастап елімізде өз көлігіне мемлекеттік тіркеу нөмірін таңдау қызметі ашылды.
Алматы қаласы полиция департаментінің Әкімшілік полиция басқармасының бастығы Серік Шумаевтің айтуынша, бір апта ішінде алматылықтар 19100 жаңа нөмірге өтініш жіберген. Ол нөмірді таңдау мүмкіндігін енгізу осы жұмысты ашық етіп, мемлекеттік қызметтерді цифрландыруды көздейтін ауқымды бағдарламаның бір бөлігі екенін атап өтті.
— Мемлекеттік нөмірлердің бірнеше санаты қарастырылған. Олардың құны 10-нан 280 айлық есептік көрсеткішке (АЕК) дейін барады. Баға автокөлік иесі таңдаған сандық немесе әріптік комбинацияға байланысты. Мемлекеттік нөмірлерді сатып алудан түскен қаражат қала бюджетіне түседі. Қазір бірдей үш саннан тұратын, басында немесе соңында нөлдері бар нөмірлерге сұраныс өтіе жоғары, — деді Серік Шумаев.
Қазіргі уақытта нөмір таңдау үшін өтініш мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы беріледі. Дегенмен, алдағы уақытта бұл қызмет онлайн форматта — электрондық үкімет порталы мен мобильді қосымшалар арқылы қолжетімді болмақ.
— Әріптік және сандық комбинациялар жалпы қабылданған моральдық нормаларға сай болуы тиіс. Біз мұны алдын ала ескертеміз, яғни балағат сөздер немесе біреудің ар-намысы мен қадір-қасиетіне нұқсан келтіретін жазуы бар нөмірлер болмайды. Барлығы әдептен аспауы керек, — деді полиция департаментінің ресми өкілі Салтанат Әзірбек.
Еске салайық, Абай облысының 700-ден аса тұрғыны жеке автокөлік нөмірін еркін таңдады.