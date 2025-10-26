Алматыда әскерге шақырылушыларға арналған жаңа жинақ пункті ашылды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда әскерге шақыру науқанының тиімділігін арттыруға бағытталған жұмыс жүргізілді.
Алматы әкімдігінің мәліметінше, қалалық жинақ пункті Түрксіб ауданында, В.Беринга көшесі, 31 мекенжайындағы бұрын Алматы қаласының ІІМ академиясы орналасқан ғимаратқа ауысты.
– Жалпы ауданы 2800 шаршы метр, іргелес аумағы 0,63 гектар нысан толық пайдалануға дайын және қазіргі заманғы қауіпсіздік пен инфрақұрылым талаптарына толық сәйкес келеді. Ғимаратта акт залы, спорт залы және асхана бар, бұл әскерге шақырылушылар мен қызметкерлер үшін барынша қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік береді, - деп хабарлады әкімдіктен.
Қазір ғимарат қаланың коммуналдық меншігіне беріліп, Алматы қаласының мобилизациялық дайындық және аумақтық қорғаныс қызметінің қарамағына бекітілген.
Онда Алматы қаласы Жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасы ғимаратта ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізген.
– 2019 жылдан бастап, қалалық жинақ пункті уақытша Қорғаныс министрлігінің «Әскери-техникалық мектебі» РМК базасында (Бостандық ауданы) орналасқан болатын. 2025 жылдың көктемінде 1 686 адам, ал күзгі әскерге шақыру кезінде 1 930 адам шақырылғанын ескере отырып, пунктті жаңа, арнайы бейімделген ғимаратқа көшіру туралы шешім қабылданды, - деп хабарлады әкімдіктен.
Еске салайық, Қазақстанда әскерге шақырылушыларды есепке алу қағидасы өзгерді.