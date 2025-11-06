Алматыда қыста иппотерапия аттары бағылатын орын сайланды
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы әкімдігі атпен жүру және иппотерапияға пайдаланылатын жылқыларды жылы қыстық тұрақтарға орналастыруды қамтамасыз етті.
Тиісті өтініштер түскеннен кейін қала әкімшілігі сәйгүліктерді орналастыру мәселесін жедел түрде шешті. Аттар жылы орындарға көшіріліп, қажетті жағдай жасалып, тұрақты бақылауға алынды.
Сондай-ақ қала әкімдігі спорттық және оңалту бағдарламаларына қатысатын жануарларды күтіп-бағу жағдайын жақсарту бағытындағы жұмыстарды жалғастыратынын жеткізді.
Иппотерапия өкілдері көрсетілген қолдау үшін алғысын білдірді.
— Қала әкімдігінің жедел көмегінің арқасында аттарымыз қауіпсіз жерге орналастырылды. Ары қарай да балалар мен емделушілерге арналған сабақтарымызды жалғастыра аламыз, — деді иппотерапия маманы Елена Сосновская.