    17:06, 06 Қараша 2025 | GMT +5

    Алматыда қыста иппотерапия аттары бағылатын орын сайланды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы әкімдігі атпен жүру және иппотерапияға пайдаланылатын жылқыларды жылы қыстық тұрақтарға орналастыруды қамтамасыз етті. 

    Алматыда аттарды қысқы кезеңге орналастыру мәселесі шешілді
    Фото: Алматы әкімдігі

    Тиісті өтініштер түскеннен кейін қала әкімшілігі сәйгүліктерді орналастыру мәселесін жедел түрде шешті. Аттар жылы орындарға көшіріліп, қажетті жағдай жасалып, тұрақты бақылауға алынды.

    Алматыда аттарды қысқы кезеңге орналастыру мәселесі шешілді
    Фото: Алматы әкімдігі

    Сондай-ақ қала әкімдігі спорттық және оңалту бағдарламаларына қатысатын жануарларды күтіп-бағу жағдайын жақсарту бағытындағы жұмыстарды жалғастыратынын жеткізді.

    Алматыда аттарды қысқы кезеңге орналастыру мәселесі шешілді
    Фото: Алматы әкімдігі

    Иппотерапия өкілдері көрсетілген қолдау үшін алғысын білдірді.

    Алматыда аттарды қысқы кезеңге орналастыру мәселесі шешілді
    Фото: Алматы әкімдігі

    — Қала әкімдігінің жедел көмегінің арқасында аттарымыз қауіпсіз жерге орналастырылды. Ары қарай да балалар мен емделушілерге арналған сабақтарымызды жалғастыра аламыз, — деді иппотерапия маманы Елена Сосновская. 

