KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:30, 04 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Алматыда әуе рейстері ауа райының қолайсыздығына байланысты кешігіп жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM — Air Astana бүгін Астанадағы ауа райының қолайсыздығына байланысты рейстердің ротациялық кідірісі, сондай-ақ кестедегі өзгерістер жалғасып жатқаны туралы хабарлады.

    Нұрсұлтан Назарбаев атындағы халықаралық әуежайдың 2025 жылғы жетістіктері қандай
    Фото: Нұрсұлтан Назарбаев атындағы халықаралық әуежайы

    Бұған дейін әуе компаниясы Airbus A320neo тобындағы ұшақтарда орындалатын рейстердің 3-4 қаңтарға қараған түні ұшып шығуға шектеу қойылғандықтан кешіктірілгендігі туралы хабарлаған еді. 

    — Әуе компаниясы кестені қалпына келтіру үшін барлық шараны қабылдап жатыр, соның ішінде FlyArystan әуе компаниясының резервтік ұшағын іске қосады. Әуежайға барар алдында әуе компанияның сайтында рейсіңіздің мәртебесін тексерулеріңізді сұраймыз, — делінген хабарламада.

    Жолаушылар рейстер кешіккен жағдайда жедел желіге хабарласа алады:

    Жедел желі: +7 7272 44 44 78

    WhatsApp: +7 702 702 00 74 

    Online chat: airastana.com

    Бұдан бұрын «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлағанын жазған едік.

    Тегтер:
    Астана Ұшақ Air Astana Алматы Ауа райы Жолаушы
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар