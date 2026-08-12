Алматыда автобус қағып кеткен әйел көз жұмды
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда қоғамдық көлік әйелді қағып кетті.
Алматы полиция департаментінің мәліметінше, жол-көлік оқиғасы 12 тамыз сағат 12:20 шамасында Бостандық ауданында болған.
— Жеке тасымалдаушыға тиесілі автобустың жүргізушісі Мұстафин көшесімен оңтүстік бағытта келе жатып, көшені шығыс бағытта кесіп өткен 1996 жылы туған әйелді қағып кеткен, — деп хабарлады полиция департаментінен.
Алған жарақаттарына байланысты әйел оқиға орнында қайтыс болды. Адам өліміне әкеп соқтырған жол-көлік оқиғасы бойынша полицияның Анықтау басқармасы қылмыстық іс қозғады. Оқиғаның мән-жайы анықталып, тергеу шаралары жүргізіліп жатыр.
Еске салайық, Алматыда жолдағы жанжал кезінде жүргізушіні ұрған күдікті ұсталды.