KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:52, 21 Сәуір 2026 | GMT +5

    Алматыда автотұрақ ережелерін бұзған 15 мың жүргізуші айыппұл арқалады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыру мақсатында полиция қызметкерлері профилактикалық шаралар жүргізіп жатыр. 

    Фото: видеодан алынған скрин

    Қалалық полиция департаментінің мәліметінше, көлік құралдарын тоқтату және тұраққа қою қағидаларын сақтау мәселесіне, оның ішінде тұрғын үй аулаларында тәртіптің сақталуына ерекше назар аударылып отыр.

    — Жыл басынан бері автотұрақ ережелерін бұзудың 15 мыңнан астам дерегі тіркелді. Әсіресе, көліктердің көгалға, жаяу жүргіншілер жолына, бордюрларға қойылуы, сондай-ақ абаттандыру талаптарының сақталмауы жиі анықталады. Сонымен қатар төтенше қызметтердің көліктері үшін жолдардың жабылып қалуы ерекше алаңдаушылық тудырады. Мұндай жағдайлар төтенше сәттерде ауыр салдарға әкелуі мүмкін, — деп атап өтті департаменттен.

    Еске салайық, елордадағы «Көркем-3» тұрғын үй кешенінде болған өрт шығып, төтенше жағдай қызметкерлерінің оқиға орнына жетуіне автотұраққа дұрыс қойылмаған көлік кедергі жасады. Кейін ережені бұзған жүргізуші жауапкершілікке тартылды.

    Тегтер:
    Айыппұл Алматы жүргізуші Автотұрақ
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар