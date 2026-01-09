KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:48, 09 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Алматыда аяқталмаған құрылыс нысаны бұзылды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматының Қала құрылысын бақылау басқармасы Байтұрсынов көшесі, 50 мекенжайында орналасқан нысан бұзылғанын хабарлады.

    Алматыда аяқталмаған құрылыс нысаны бұзылды
    Фото: Алматы әкімдігі

    Ведомствоның мәліметінше, түсіндіру жұмыстарының нәтижесінде нысан иесі құрылысты өз еркімен бұзу туралы шешім қабылдаған. Жұмыстар белгіленген тәртіпке сәйкес толық көлемде орындалды. 

    – Құрылыс және қайта жаңғырту жұмыстарын жүргізу барысында белгіленген талаптарды қатаң сақтауды, сондай-ақ тиісті құжаттарды уақытылы рәсімдеудің маңыздылығын еске саламыз, - деп хабарлады Қала құрылысын бақылау басқармасы. 

    Еске салайық, бұған дейін Алматыда Ниязбеков көшесі, 30/1 мекенжайында орналасқан ғимарат сот шешімімен бұзылды.

    Тегтер:
    Алматы Құрылыс Ғимарат
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар