18:48, 09 Қаңтар 2026 | GMT +5
Алматыда аяқталмаған құрылыс нысаны бұзылды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматының Қала құрылысын бақылау басқармасы Байтұрсынов көшесі, 50 мекенжайында орналасқан нысан бұзылғанын хабарлады.
Ведомствоның мәліметінше, түсіндіру жұмыстарының нәтижесінде нысан иесі құрылысты өз еркімен бұзу туралы шешім қабылдаған. Жұмыстар белгіленген тәртіпке сәйкес толық көлемде орындалды.
– Құрылыс және қайта жаңғырту жұмыстарын жүргізу барысында белгіленген талаптарды қатаң сақтауды, сондай-ақ тиісті құжаттарды уақытылы рәсімдеудің маңыздылығын еске саламыз, - деп хабарлады Қала құрылысын бақылау басқармасы.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда Ниязбеков көшесі, 30/1 мекенжайында орналасқан ғимарат сот шешімімен бұзылды.