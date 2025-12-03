KZ
    17:47, 03 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Алматыда аялдамада тұрған адамдарды көлік қағып кетті

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда жеңіл көлік аялдамада тұрған адамдарды қағып кетті.

    Фото: видеодан алынған кадр

    Оқиғаның бейнежазбасы әлеуметтік желіде тарады. 

    Алматы қаласы полиция департаментінің мәліметінше, жол-көлік оқиғасы бүгін, 3 қараша күні сағат 14:00-де Әуезов ауданында болған. BMW маркалы көлік жүргізушісі Абай даңғылы бойымен келе жатып, Алтынсарин көшесінің қиылысында рөлге ие бола алмай қалған. 

    – Ол жол жиектасын басып өтіп, аялдама кешенінде тұрған екі жаяу жүргіншіні қағып кетті. Олар дене жарақаттарымен жақын маңдағы ауруханаға жеткізілді, – деп хабарлады департаменттен.

    Жол-көлік оқиғасының мән-жайын Әуезов ауданының полиция басқармасы анықтап жатыр.

    Еске салайық, бұған дейін Көлсай маңында туристер мінген көлік аударылып, бір адам қайтыс болды. 

