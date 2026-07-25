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    Алматыда әйел тоғызыншы қабаттан құлап кетті

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматының Алмалы ауданында қайғылы жағдай болды. Полиция 40 жастағы әйелдің қаза болу мән-жайын анықтап жатыр. 

    жедел жәрдем
    Фото: Алматы әкімдігі

    Алдын ала мәлімет бойынша, әйел өзі тұрып жатқан көпқабатты үйдің тоғызыншы қабатынан құлаған.

    Жедел-тергеу тобы пәтерді тексеру барысында тергеу үшін маңызы бар материалдар мен мән-жайларды, оның ішінде мазмұны зерделенетін жазбаны анықтады.

    Алматы қаласы Полиция департаментінің мәліметінше қазіргі уақытта тергеу іс-шаралары жүргізіліп жатыр. Полиция қызметкерлері болған оқиғаның толық мән-жайын анықтап, ықтимал себептерін, марқұмның өмір салтын, қарым-қатынас ортасын және қайғылы жағдайға дейін болған өзге де мән-жайларды зерделеп жатыр.

    Тексеру қорытындысы бойынша процестік шешім қабылданады. 

    Айта кетелік Алматыда 21 жастағы жігіт көпқабатты үйдің балконынан құлап қаза тапқан еді

    Алматы Полиция
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар