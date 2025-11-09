KZ
    16:45, 09 Қараша 2025

    Алматыда балалар үйі ғимараты өртеніп жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы қаласында өрт сөндірушілер Наурызбай ауданы Алтын орда көшесі бойында орналасқан ғимараттағы өртті сөндіріп жатыр. Бұл туралы Төтенше жағдайлар министрлігі хабарлады.

    Фото: видеодан алынған скрин

    Анықталған ақпарат бойынша, балалар үйі ауласындағы асхана ғимаратынан өрт шыққан.

    Әкімшіліктің айтуынша,ғимаратта адамдар жоқ. Тәрбиеленушілер уақытылы эвакуацияланып, қауіпсіз қашықтыққа шығарылды.

    Жағдай бақылауда: сөндіруге оқпандар енгізілді, судың үздіксіз жеткізілуі қамтамасыз етілді.

    Оқиға орнында қала ТЖД бастығы жұмысты үйлестіріп жатыр.

    Төтенше зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ.

    Айта кетейік, Алматыдағы хостелде болған өрт ісі бойынша апелляциялық сот шешім шығарды.

     

