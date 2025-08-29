Алматыда балалар зардап шегетін жол апаттары 60 пайызға артқан
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Жыл басынан бері Алматы қаласында 4 мыңнан астам жол-көлік оқиғасы болған.
Қалалық полиция департаментінің мәліметінше, жол апаты салдарынан 5 мыңнан астам адам зардап шекті және 45 адам қайтыс болды. Сондай-ақ полиция балалар зардап шегетін жол-көлік оқиғаларының саны шамамен 60%-ға артқанын атап өтті.
— Жол-көлік оқиғаларының негізгі себептері — жылдамдықты асыру, арақашықтықты сақтамау, маневр жасау мен жаяу жүргіншілер өткелінен өту ережелерін бұзу. Мұндай жағдайлардың барлығын жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтай отырып, болдырмауға болады. Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерді барынша сақ болуға шақырамыз. Қаламыздың жолдарын қауіпсіз ету үшін бәріміз бірге әрекет етейік, — деді Анықтау басқармасы бөлімінің бастығы Ержан Шайхиев.
