Алматыда Балаларды қорғау күніне орай тегін медициналық тексеруден өтуге болады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Халықаралық балаларды қорғау күніне орай Алматыдағы барлық медициналық мекемеде балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын нығайтуға, салауатты өмір салтын насихаттауға және түрлі аурулардың алдын алуға арналған ашық есік күндері өтеді.
Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, бүлдіршіндер мен олардың ата-аналарына педиатр, стоматолог, травматолог, инфекционист, невропатолог, ЛОР дәрігері, акушер-гинеколог және өзге де салалық мамандар тегін кеңес береді.
- Сонымен қатар қаладағы медициналық ұйымдарда профилактикалық және ақпараттық-түсіндіру шаралары, ата-аналар мен жасөспірімдерге арналған пікір алмасу алаңдары, сурет байқаулары мен мәдени-көпшілік бағдарламалар ұйымдастырылады. Бұл бастамаға салауатты өмір салтын қалыптастыру орталықтары мен Жастар денсаулық орталықтары да атсалысады, - деп хабарлады басқармадан.
Ведомство өкілдері ерекше қажеттілігі бар балалар мен диспансерлік есепте тұрған балаларға ерекше көңіл бөлінетінін атап өтті. Олар үшін көмектің қолжетімділігі кеңейтіліп, ерекше қажеттілігі бар балаларға үй жағдайында көшпелі медициналық тексерулер жүргізіледі.
Ашық есік күндерінің толық бағдарламасымен тұрғындар Алматыдағы медициналық ұйымдардың ресми сайттары мен әлеуметтік желідегі парақшаларынан, сондай-ақ емдеуші дәрігерлерінен біле алады.
