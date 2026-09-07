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    Алматыда Бас жоспарға қатысты тұрғындардың сұрағына жауап беретін орталық ашылды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда тұрғындарға Бас жоспар туралы ақпаратты қолжетімді ету үшін байланыс орталығы іске қосылды.

    Алматылықтар Бас жоспарға қатысты сұрақтарын енді байланыс орталығы арқылы қоя алады
    Фото: Алматыбасжоспар

    «Алматыбасжоспар» мәліметінше, енді қала тұрғындары Бас жоспар бойынша тікелей жауап ала алады.

    Тұрғындар байланыс орталығына хабарласып, Бас жоспарға қатысты сұрақ қойып, аумақтар бойынша ақпаратты нақтылайды.

    — Байланыс орталығында жалпы түсіндірмелермен қатар, жер учаскелері мен жылжымайтын мүлікке қатысты құжаттар бойынша жеке кеңес те беріледі. Біздің міндетіміз — тұрғындарға жағдайын түсінуге, қолындағы құжаттарды анықтауға көмектесу, — деді «Алматыбасжоспар» бас директоры Асхат Сәдуов.

    Кейін жиі қойылатын сұрақтар «Алматыбасжоспардың» әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларына жарияланып отырады.

    WhatsApp-тағы байланыс орталығының нөмірі: +7 705 653 83 57.

    Еске салайық, Алматының бас жоспары қоғамдық тыңдауда талқыға түскенін жазғанбыз.

    Алматы байланыс орталығы
    Қырмызы Скендір
    Қырмызы Скендір
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