Алматыда бейнеролик түсіру үшін жолды жапқан 3 адамға айыппұл салынды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда бір кафенің үш қызметкері жарнамалық бейнеролик түсіру үшін қарбалас даңғылдағы жаяу жүргіншілер өткеліне үстел қойып, жолды бөгеп тастаған.
Олардың әрекеті Алматы қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында қаралды. Үш азамат сотта өз кінәсін мойындады.
- Соттың қаулысымен бейнеролик түсіріліміне қатысушылар ӘҚБтК-нің 434-бабының 1-бөлігі (қоршағандарға құрметсіздік таныту және қоғамдық тәртіпті бұзу) бойынша кінәлі деп танылып, оларға 20 АЕК мөлшерінде – әрқайсына 78 мың теңгеден астам айыппұл салынды. Сот қаулысы заңды күшіне енді, - деп хабарлады Алматы сотының баспасөз қызметі.
