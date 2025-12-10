KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    21:47, 10 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Алматыда бейнеролик түсіру үшін жолды жапқан 3 адамға айыппұл салынды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда бір кафенің үш қызметкері жарнамалық бейнеролик түсіру үшін қарбалас даңғылдағы жаяу жүргіншілер өткеліне үстел қойып, жолды бөгеп тастаған.

    Терроризмді насихаттағаны үшін екі азамат 7 жылға сотталды
    Фото: Pixabay.com

    Олардың әрекеті Алматы қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында қаралды. Үш азамат сотта өз кінәсін мойындады.

    - Соттың қаулысымен бейнеролик түсіріліміне қатысушылар ӘҚБтК-нің 434-бабының 1-бөлігі (қоршағандарға құрметсіздік таныту және қоғамдық тәртіпті бұзу) бойынша кінәлі деп танылып, оларға 20 АЕК мөлшерінде – әрқайсына 78 мың теңгеден астам айыппұл салынды. Сот қаулысы заңды күшіне енді, - деп хабарлады Алматы сотының баспасөз қызметі.

    Еске салайық, бұған дейін Алматыда мылқау такси жүргізушісіне құрметсіздік танытқан блогер полицияға жеткізілді.

    Досбол Атажан
    Автор
