Алматыда биыл ескі үйлерден қанша адам көшірілді
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда қаланың тұрғын үйлерін жаңарту бағдарламасы жүріп жатыр.
Алматы әкімінің орынбасары Бейбіт Шахановтың айтуынша, 2025 жылдың 9 айында бағдарлама аясында 390 адам ескі үйден көшірілген. Кейбір тұрғындарға жаңа пәтер берілсе, қалғандарына үйлерінің нарықтық бағасына сай ақша төленген. Атап айтқанда:
• Түрксіб ауданында – 127 адам;
• Жетісу ауданында – 107 адам;
• Алмалы ауданында – 58 адам;
• Алатау ауданында – 42 адам;
• Әуезов ауданында – 26 адам;
• Медеу ауданында – 18 адам;
• Бостандық ауданында – 12 адам.
Бейбіт Шахановтың Алматыда жыл басынан бері апатты жағдайда тұрған 12 ғимарат сүрілгенін атап өтті. Осы жылдың соңына дейін тағы 6 ғимарат бұзу жоспарланған. Сондай-ақ ескі үйден көшірілген адамдардың саны 667-ге дейін жеткізілмек.
- Тұрғын үйлерді жөндеу – бұл жай ғана ескі ғимараттарды бұзу емес, бұл қаланың экологиясын жаңарту және алматылықтардың өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған кешенді жұмыс, – деді ол.
Сонымен қатар қала әкімінің орынбасары үй кезегінде тұрған және жалдамалы пәтер күтіп жүрген азаматтарға ерекше көңіл бөлінетінін айтты.
Оның сөзінше, кейінгі жылдары қалада тұрғын үй құрылысы белсенді жүріп жатыр.
- Қазір «Қалқаман-2» шағынауданында 594 пәтерлі 7 үй салынып жатыр. Кезекте тұрған азаматтар келесі жылы жаңа пәтер алады, – деді Бейбіт Шаханов.
Мемлекеттік жалдамалы тұрғын үй бағдарламасы бойынша бүгінге дейін 885 пәтер сатып алынған. Жыл соңына дейін тағы 2 265 пәтер алу жоспарланып отыр.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда қанша ескі үй сүрілетінін жазғанбыз.