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    Алматыда биыл қанша мектеп пен балабақша салынады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда көптеген білім беру нысандарының құрылысы жүріп жатыр. Бұл туралы Құрылыс басқармасының басшысы Нұрбол Нұрсағатов мәлімдеді. 

    Алматыда биыл қанша мектеп пен балабақша салынады
    Фото: БҚО құрылыс басқармасы

    Оның айтуынша, Алматыда 1 930 оқушы орнына арналған 5 жаңа мектеп пен 800 балаға арналған 3 балабақшаның құрылысы жүріп жатыр. Сонымен қатар қалада екі Оқушылардың шығармашылық орталығы мен «Алғабас» шағын ауданында колледж бой көтереді.

    Одан бөлек бүгінде № 16, № 112 және № 170 мектептерге қосымша ғимараттар салынып жатыр. Олар пайдалануға берілгеннен кейін тағы 900 оқушы орны ашылмақ. Жалпы 10 мектеп пен 2 балабақшада қайта жаңғырту және сейсмикалық күшейту жұмыстары жүргізілуде.

    — Жыл басынан бері Алматыда 7 білім беру нысаны пайдалануға берілді. Қалған 15 нысанды жыл соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Оның ішінде «Зерделі» шағын ауданында және Еңбек көшесінде жалпы 890 орындық екі мектеп, № 16, № 112 және № 170 мектептерге 900 орындық үш қосымша ғимарат, тоғыз мектепті қайта жаңғырту және сейсмикалық күшейту, сондай-ақ Тілендиев көшесінде балабақша салу көзделген, — деді басқарма басшысы.

    Нұрбол Нұрсағатов 14 білім беру нысаны бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірленіп жатқанын атап өтті. Бұл жұмыстар жыл соңына дейін аяқталуы тиіс. Сонымен қатар № 87 мектепке 300 орындық қосымша ғимарат салу және № 112 мектепті қайта жаңғырту жобалары мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алған. Аталған нысандардағы құрылыс-монтаж жұмыстары қазан айында басталады.

    Ведомство басшысы 2027 жылдың соңына дейін Алматыда 31 білім беру ұйымын жаңғырту жоспарланғанын айтты.

    Еске салайық, бұған дейін 2026–2027 оқу жылынан бастап не өзгеретінін жазғанбыз.

    Мектеп Алматы Құрылыс Балабақша
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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