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    Алматыда денсаулығы нашарлаған автобус жүргізушісі жол үстінде мерт болды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Жетісу ауданында автобус жол-көлік оқиғасына ұшырады.

    Алматыда денсаулығы нашарлаған автобус жүргізушісі жол үстінде мерт болды
    Фото: Видеодан алынған скрин

    Алматы қаласы полиция департаментінің мәліметінше, № 131 бағыттағы автобус Жангелдин көшесімен оңтүстік бағытта келе жатып, Mercedes және Toyota маркалы автокөліктерімен соқтығысқан.

    — Бастапқы деректер бойынша қозғалыс барысында автобус жүргізушісінің денсаулығы күрт нашарлап, салдарынан ол көлік құралын басқаруды толық бақылауда ұстай алмаған. Өкінішке орай, жүргізуші оқиға орнында көз жұмды, — деп хабарлады.

    Полиция аталған дерек бойынша тиісті сараптамалар тағайындады. Оқиғаның мән-жайы мен себептері тексеріліп жатыр.

    Еске салайық, Астанада автобус локомативпен соқтығысты.

    Оқиға Автобус Видео Алматы Полиция Жол апаты
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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