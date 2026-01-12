Алматыда Дінмұхамед Қонаевтың ескерткішіне гүл шоқтары қойылды
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда Дінмұхамед Қонаевтың 114 жылдығына орай ескерткішке гүл қою рәсімі өтті.
Қазақстанның көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, үш мәрте Социалистік Еңбек Ері, дипломат, академик Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың туғанына 114 жыл толуына орай Алматы қаласында тарихи тұлғаның ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсімі өтті.
Тағзым ету шарасына Дінмұхамед Ахметұлының қызметтестері мен туған-туыстары, мемлекет және қоғам қайраткерлері, жоғары оқу орындарының студенттері, сондай-ақ қала тұрғындары мен қонақтары қатысты.
Іс-шара аясында «Ғылым ордасы» атынан Дінмұхамед Қонаевқа қатысты барлық ресми құжаттар Д. А.Қонаев музейінің қорына табысталды. Бұл құнды мұра ұлы тұлғаның саяси, ғылыми және қоғамдық қызметін тереңірек зерделеуге мүмкіндік береді.
Одан бөлек тарихи тұлғаның аты берілген Алматы облысының әкімшілік орталығы — Қонаев қаласында Дінмұхамед Ахметұлы ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсімі өтті. Еске алу шарасына облысы әкімдігінің өкілдері, мәдениет саласының өкілдері, құқық қорғау органдарының қызметкерлері және қала тұрғындары қатысты.
Еске салайық, 1912 жылдың 12 қаңтарында аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, үш мәрте Социалистік Еңбек Ері, Қазақ КСР Ғылым академиясының академигі, техника ғылымдарының докторы Дінмұхамед Ахметұлы ҚОНАЕВ дүниеге келген.