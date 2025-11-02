KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:40, 02 Қараша 2025 | GMT +5

    Алматыда екі апта бұрын жоғалып кеткен ер адамның мәйіті табылды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда 14 қазанда жоғалып кеткен 35 жастағы ер адамың денесі табылды.

    ІІМ
    Фото: Абай облысы ПД

    Lider.kz еріктілер қозғалысының ақпараты бойынша 30 қазан күні Абдусалам Таскуловтың мәйіті табылған.

    Бұған дейін 14 қазан күні ер адам Қарасай ауданы Асыл Арман шағынауданындағы үйінен сағат 22:30-да шығып кетіп, қайтып оралмаған.

    Осыған дейін Алматыда қамыс арасындағы көлік ішінен ер адамның денесі табылғаны туралы жаздық.

    Кейінірек Павлодарда өз үйінен анасы мен баласының мәйіті табылды.

     

    Тегтер:
    Оқиға Алматы Полиция
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар