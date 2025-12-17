Алматыда экологиялық рұқсатсыз жұмыс істейтін моншалар назарға алынды
АСТАНА. KAZINFORM — Алматыда монша және сауна иелерімен профилактикалық жұмыс күшейтілді, деп хабарлайды қала әкімдігінің баспасөз қызметі.
Қатты отын пайдаланатын моншалар мен сауналар атмосфералық ауаның ластану көзіне айналуы мүмкін. Осыған байланысты Алматы қаласының атмосфералық ауа сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспары аясында «Eco Almaty» ЖШС қызметкерлері аталған нысандарды жоспарлы профилактикалық мақсатта аралады. Бұл туралы мегаполистің Экология және қоршаған орта басқармасының өкілдері айтты.
Алматыда шамамен 400-ге жуық монша мен сауна бар. Алайда олардың бір бөлігі міндетті экологиялық тексеруден өтпей, яғни тиісті экологиялық рұқсаттарсыз жұмыс істеп келеді.
Профилактикалық іс-шаралар барысында «Eco Almaty» мамандары нысан иелеріне экологиялық заңнама талаптарын, экологиялық тексеруден өтудің маңызын, шығарындыларды есепке алу қағидаларын және қоршаған ортаға әсерді азайту жолдарын түсіндіреді.
— Мұндай жұмыстың негізгі мақсаты — заңбұзушылықтардың алдын алу, экологиялық тәуекелдерді төмендету және қала ауасының жай-күйіне жауапты көзқарас қалыптастыру. Профилактика ықтимал мәселелерді алдын ала анықтауға мүмкіндік беріп, Алматыдағы экологиялық ахуалды жақсартуға ықпал етеді, — делінген әкімдік таратқан ақпаратта.
