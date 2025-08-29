Алматыда еліміздегі алғашқы энергетикалық Қалдықтарды кәдеге жарату зауыты салынады
АЛМАТЫ.KAZINFORM – Қазақстан Экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев «Junxin Environmental Protection (Almaty)» ЖШС қытайлық инвесторымен «Қазақстан Республикасының Алматы қаласында қалдықтарды кәдеге жарату негізінде электр энергиясын өндіру» жобасы бойынша инвестициялар туралы келісімге қол қойды. Бұл туралы Экология және табиғи ресурстар министрлігі хабарлады.
Айта кетейік, «Hunan Junxin Environmental Protection» –қатты тұрмыстық қалдықтарды, соның ішінде термиялық өңдеу, электр энергиясын өндіру және ресурстарды қайта пайдалану саласындағы экологиялық қауіпсіз шешімдерге маманданған қытайлық жеке компания.
Ол 2011 жылы құрылған. Компания операциялық тиімділікті оңтайландыруға және қоршаған ортаға әсерді барынша азайтуға ұмтыла отырып, озық технологиялар мен басқарушылық тәсілдерді белсенді түрде енгізіп жатыр.
2024 жылы компания Қытайда 3,2 млн тонна тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеп, 1,473 млрд кВт сағ электр энергиясын өндірді. Сондай-ақ, компанияның 400-ден астам патенті бар (оның ішінде токсиндерді, фильтраттарды, тамақ өндірісінің қалдықтарын кәдеге жарату саласында).
2024 жылдан бастап компания халықаралық қатынастарын белсенді түрде арттырып жатыр. Бұл ретте Орталық Азия елдеріне, атап айтқанда Қырғызстанда іске асыру сатысында 3 жобаға ерекше назар аударылып отыр.
Жоспарланған зауыттың қуаты 60 МВт электр энергиясын өндірумен тәулігіне кемінде 1600 тонна қалдық болаы, ал инвестициялардың жалпы көлемі кемінде 145 млрд теңге.
Жобаны іске асыру кезінде шығарындылар бойынша еуропалық стандарттарға сәйкес келетін қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату жөніндегі озық технология пайдаланылмақ. Сондай-ақ қоршаған ортаға эмиссиялар мониторингінің автоматтандырылған жүйесін орнату көзделген.
Құрылыс кезеңінде кемінде 700 уақытша жұмыс орнын және жергілікті кадрларды тұрақты оқытып, ҚХР-ға іссапарға бар мүмкіндігімен кемінде 120 тұрақты жұмыс орнын құру жоспарланып отыр.
Айта кету керек, қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату Экологиялық кодексте қалдықтарды басқару саласын дамытудың негізгі бағыттарының бірі.
