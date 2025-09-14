Алматыда ең көне перзентхананың орнында жаңа босандыру орталығы салынады
АСТАНА. KAZINFORM — 1938 жылы салынған ғимарат көптен бері мегаполис тарихының бір бөлігі болды. Ондаған жылдардың ішінде мұнда жүздеген мың алматылық дүниеге келді, ал көптеген отбасылар үшін бұл перзентхана ең әсерлі естеліктермен байланысты.
Бірақ 87 жыл жұмыс істегеннен кейін ғимарат қауіпсіздік пен медицинаның заманауи талаптарына сәйкес келмеді.
Алматыда Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова Денсаулық сақтау басқармасының басшысы Марат Пашимовпен жұмыс сапары барысында жаңа ғимарат салу жобасы ұсынылған медициналық ұйымды аралады.
Бөгенбай батыр көшесінің бойындағы ескі ғимарат бұзылады, оның орнында ауданы 10 мың шаршы метрден асатын заманауи медициналық кешен пайда болады.
Жаңа перзентхана 155 төсекке арналған. Кең және заманауи палаталар аналар мен жаңа туған нәрестелер үшін жайлылықты қамтамасыз етеді, ал қуатты тиімді шешімдер ұстау шығыстарын азайтады.
Қабылдау бөлімшесінде жедел операциялық бөлме пайда болады — бұл қымбат уақытты жоғалтпай өмірді сақтауға мүмкіндік беретін шешім. Операциялық бөлмелердің саны екіден төртке дейін артады, бұл көмектің қолжетімділігін айтарлықтай арттырады.
Жаңа корпус енгізілгеннен кейін медициналық көмек көрсету саны жылына 9-дан 11 мыңға дейін артады, ал босандыру саны 5-тен 7 мыңға дейін өседі деп болжануда.
Құрылыс кезінде перзентхана жұмысын жалғастырады: барлық бөлімше Сейфуллин даңғылындағы «А» блогына уақытша ауыстырылады.
Айта кетелік елде шалғай елді мекендер санитарлық көлікпен қамтамасыз етіледі.