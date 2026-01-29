KZ
    15:46, 29 Қаңтар 2026

    Алматыда еріктілерге арналған цифрлық төлқұжат енгізіледі

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда 2026 жылы еріктілер инфрақұрылымын дамытуға және заманауи цифрлық шешімдерді енгізуге назар аударылады. 

    Алматыда еріктілерге арналған цифрлық төлқұжат енгізіледі
    Фото: Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

    Алматы қаласы жастар саясаты басқармасы басшысы Азиз Қажданбектің айтуынша, қазір Алматыдағы еріктілердің фронт кеңсесі 58 мыңнан астам адамды біріктіреді. 2025 жылы олар қаладағы 2 мыңнан аса іс-шараға қолдау көрсеткен.

    Ведомство басшысы енді цифрлық модель аясында әрбір еріктіге оның мәртебесі, жеке статистикасы, миссиялары мен жетістіктері көрініс табатын цифрлық төлқұжаты жасалатынын атап өтті. Сондай-ақ оларға Volu-Coins атты ішкі ынталандыру валютасын енгізу көзделген. Оны жабық іс-шараларға қатысуға, брендтік өнімдер алуға және қоғам көшбасшыларымен кездесулерге пайдалануға болады.

    Алматыда еріктілерге арналған цифрлық төлқұжат енгізіледі
    Фото: Алматы әкімдігі

    – Үздік еріктілер қалалық рейтингке енгізіліп, стратегиялық жобаларға тартылады. Арнайы визуалды цифрлық карта еріктілер жұмысын және қалалық бастамаларға қатысу деңгейін көрнекі түрде бақылауға мүмкіндік береді, - деп хабарлады әкімдіктен.

    Еске салайық, бұған дейін елімізде еріктілер қозғалысы қалай дамып келе жатқанын жазғанбыз.

    Төлқұжат Волонтер Алматы Цифрлық даму
