Алматыда гашиш сақтаған күдікті қамауға алынды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы қаласы полиция департаментінің экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасы жедел ақпаратты тексеру барысында есірткі құралдарын заңсыз сақтады деген күдікпен ер адамды ұстады. Бұл туралы Polisia.kz хабарлады.
Есірткі заттарын сақтау немесе тарату фактілері өрескел қылмысқа жатады.
– Біздің міндетіміз – мұндай құқық бұзушылықтарды ерте кезеңде анықтап, күдіктілерді оқшаулау арқылы қала тұрғындарына келуі мүмкін қауіптің алдын алу. Полиция Алматы көшелерінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағытында жүйелі жұмыс жүргізіп келеді, - деді Алматы қаласы ПД экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасы бастығының міндетін атқарушы Дархан Әбіқұлов.
Тексеру барысында күдіктіден өсімдік тектес есірткі – гашиш тәркіленді. Аталған затқа тиісті сараптама тағайындалды. Ер адам тергеу амалдарын жүргізу үшін полиция бөліміне жеткізіліп, уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Полиция азаматтарды есірткіге қатысты кез келген күмәнді әрекеттер туралы дереу хабар беруге шақырады және мұндай заттарды сақтау мен тарату қылмыстық жауапкершілікке әкелетінін еске салады.
Еске сала кетейік, бұған дейін Алматыда биыл есірткі қылмысына қатысы бар 28 шетелдік жауапқа тартылғанын жазған едік.