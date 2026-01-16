Алматыда Инфекциялық аурулардың ұлттық ғылыми орталығы ашылды
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Инфекциялық аурулардың ұлттық ғылыми орталығы биологиялық қауіпсіздік жүйесін нығайту мақсатында Мемлекет басшысының тапсырмасымен құрылған.
Алатау ауданында орналасқан нысанның ашылу рәсіміне ҚР Премьер-министрінің орынбасары — Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева, ҚР Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова және Алматы әкімі Дархан Сатыбалды қатысты.
Алматы әкімдігінің мәліметінше, орталық клиникалық көмек пен ғылыми зерттеуді, цифрлық технологияны және білім беру бағдарламаларын біріктіреді. Мұнда ересектерге, балаларға және жүкті әйелдерге арналған мамандандырылған медициналық көмек көрсетіледі.
Төтенше жағдай кезінде орын саны 350-ден 500-ге дейін көбейеді. Орталықта диагностика мен емдеуден бастап күрделі зертханалық зерттеулер жүргізуге дейінгі толық цикл қамтамасыз етілген. Оның ішінде дәріге төзімді туберкулез түрлерін анықтау мен емдеу де бар.
— Қала үшін бұл орталықтың ашылуы инфекциялық қызметтің мүмкіндігін кеңейтіп, мамандандырылған медициналық көмектің қолжетімділігін арттырады, — деп хабарлады әкімдіктен.
