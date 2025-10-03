Алматыда инвесторлар есебінен қанша саябақ салынады
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда саябақ пен скверлерді қосқанда 500-ге жуық қоғамдық кеңістік бар.
Алдағы уақытта олардың санын көбейту жоспарланып отыр. Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасының мәліметінше, Алматыда бүгінгі күні бірнеше ірі саябақтың құрылысы жүріп жатыр. Олар — «Оңтүстік» саябағының солтүстігіндегі жасыл аймақтың құрылысы және Геологтар аллеясын күрделі жөндеу жобасы. Сондай-ақ Назарбаев даңғылының батысында, Ганди көшесінің солтүстігінде саябақ ашылмақ. Алайда бұл жоба аралас қаржыландыру арқылы, яғни жергілікті бюджет пен жеке инвестициялар есебінен салынып жатыр.
— Аталған нысандарды осы жылы пайдалануға беру жоспарланып отыр, — деп хабарлады басқармадан.
Сонымен қатар инвесторлар қаражаты есебінен 2026 жылы пайдалануға берілетін бірнеше жоба бар. Олар: Түрксіб ауданындағы Баум тоғайының аумағын қалпына келтіру, Әл-Фараби даңғылынан Рысқұлов даңғылына дейінгі Есентай өзенінің жекелеген учаскелерін күрделі жөндеу және жағалауын абаттандыру, сондай-ақ Бостандық ауданында Flow Park саябағының құрылысы.
— Алдағы уақытта қоғамдық кеңістіктерді дамытуға жеке инвестицияларды тарту жоспарланып отыр, бұл жергілікті бюджет қаражатын оңтайлы және ұтымды пайдалануға мүмкіндік береді, — делінген ведомство жауабында.
Бүгінгі таңда Алматы қаласында жалпы ауданы 1 200 гектардан асатын 473 қоғамдық кеңістік бар.
Атап айтқанда:
— Алатау ауданында — 102 нысан, жалпы ауданы 144 га;
— Түрксіб ауданында — 62 нысан, 138,8 га;
— Әуезов ауданында — 71 нысан, 89 га;
— Бостандық ауданында — 36 нысан, 219 га;
— Алмалы ауданында — 49 нысан, 305 га;
— Жетісу ауданында — 65 нысан, 110 га;
— Наурызбай ауданында — 12 нысан, 10 га;
— Медеу ауданында — 76 нысан, 197 га.
Сондай-ақ бұған дейін Алатау ауданы Момышұлы көшесінде инвестиция есебінен 25 гектар аумақты қамтитын заманауи саябақ салынатынын жазғанбыз. Ол үшін 6 млрд теңге жұмсалады.