KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:10, 03 Қазан 2025 | GMT +5

    Алматыда инвесторлар есебінен қанша саябақ салынады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда саябақ пен скверлерді қосқанда 500-ге жуық қоғамдық кеңістік бар. 

    парк Алматы саябақ
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Алдағы уақытта олардың санын көбейту жоспарланып отыр. Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасының мәліметінше, Алматыда бүгінгі күні бірнеше ірі саябақтың құрылысы жүріп жатыр. Олар — «Оңтүстік» саябағының солтүстігіндегі жасыл аймақтың құрылысы және Геологтар аллеясын күрделі жөндеу жобасы. Сондай-ақ Назарбаев даңғылының батысында, Ганди көшесінің солтүстігінде саябақ ашылмақ. Алайда бұл жоба аралас қаржыландыру арқылы, яғни жергілікті бюджет пен жеке инвестициялар есебінен салынып жатыр.

    — Аталған нысандарды осы жылы пайдалануға беру жоспарланып отыр, — деп хабарлады басқармадан.

    Сонымен қатар инвесторлар қаражаты есебінен 2026 жылы пайдалануға берілетін бірнеше жоба бар. Олар: Түрксіб ауданындағы Баум тоғайының аумағын қалпына келтіру, Әл-Фараби даңғылынан Рысқұлов даңғылына дейінгі Есентай өзенінің жекелеген учаскелерін күрделі жөндеу және жағалауын абаттандыру, сондай-ақ Бостандық ауданында Flow Park саябағының құрылысы.

    — Алдағы уақытта қоғамдық кеңістіктерді дамытуға жеке инвестицияларды тарту жоспарланып отыр, бұл жергілікті бюджет қаражатын оңтайлы және ұтымды пайдалануға мүмкіндік береді, — делінген ведомство жауабында.

    Бүгінгі таңда Алматы қаласында жалпы ауданы 1 200 гектардан асатын 473 қоғамдық кеңістік бар.

    Атап айтқанда: 

    — Алатау ауданында — 102 нысан, жалпы ауданы 144 га;
    — Түрксіб ауданында — 62 нысан, 138,8 га;
    — Әуезов ауданында — 71 нысан, 89 га;
    — Бостандық ауданында — 36 нысан, 219 га;
    — Алмалы ауданында — 49 нысан, 305 га;
    — Жетісу ауданында — 65 нысан, 110 га;
    — Наурызбай ауданында — 12 нысан, 10 га;
    — Медеу ауданында — 76 нысан, 197 га.

    Сондай-ақ бұған дейін Алатау ауданы Момышұлы көшесінде инвестиция есебінен 25 гектар аумақты қамтитын заманауи саябақ салынатынын жазғанбыз. Ол үшін 6 млрд теңге жұмсалады.

    Тегтер:
    Бюджет Саябақ Алматы Инвестор
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар