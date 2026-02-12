KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:47, 12 Ақпан 2026 | GMT +5

    Алматыда итті көліктен сүйреген жүргізушіге іс қозғалды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Әлеуметтік желіде итке қатыгездік жасалғаны туралы бейнежазба тарады.

    Алматы, көлік, экология
    Фото: Алматы әкімдігі

    Онда жануардың көлікке байланғанын және қансырап жатқанын көруге болады. Алматы қаласының полициясы аталған дерек бойынша тексеру жүргізіп, көлік құралының иесі анықталғанын хабарлады.

    - Ол жануарларға қатыгездік көрсету фактісі бойынша міндетті түрде әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Алматы қаласы Полиция департаменті жануарларға қатысты зорлық-зомбылықтың кез келген дерегі заңнамада белгіленген тәртіппен тіркеліп, жан-жақты қаралатынын еске салады. Азаматтардың барлық өтініштері назарға алынып, құқық бұзушылар қолданыстағы заң талаптарына сәйкес жауапкершілікке тартылады, - делінген мәлімдемеде.

    Еске салайық, 2022 жылдан бастап елімізде «Жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы» заң күшіне енді.

     

    Тегтер:
    Ит Алматы Жүргізуші Алматы облысы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум