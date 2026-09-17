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    Алматыда қала күніне орай автобустардың бағыты өзгереді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM - Алматыда қала күніне арналған іс-шаралардың өткізілуіне байланысты кей көшелерде жол жабылады.

    транспорт
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

     



    17 қыркүйек күні сағат 22:00-ден 21 қыркүйек күні сағат 24:00-ге дейін Төле би көшесінің Назарбаев даңғылы мен Абылай хан даңғылы арасындағы учаскесінде автокөлік қозғалысы толық жабылмақ. Сол себепті бірнеше автобус бағыты өзгереді.

    № 16
    Шығыс бағытта: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Гоголь көшесі (шығыс) – әрі қарай соңғы аялдамаға дейін.
    Батыс бағытта: Гоголь көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай сызба бойынша.

    № 37
    Шығыс бағытта: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Қабанбай батыр көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай сызба бойынша.
    Батыс бағытта: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Бөгенбай батыр көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай сызба бойынша.

    № 48
    Шығыс бағытта: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Қабанбай батыр көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай сызба бойынша.
    Батыс бағытта: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Бөгенбай батыр көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай сызба бойынша.

    № 126
    Шығыс бағытта: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Гоголь көшесі (шығыс) – Қалдаяқов көшесі (солтүстік) – әрі қарай сызба бойынша.
    Батыс бағытта: Қалдаяқов көшесі (оңтүстік) – Гоголь көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай сызба бойынша.

    № 201
    Шығыс бағытта: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Қабанбай батыр көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай сызба бойынша.
    Батыс бағытта: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Бөгенбай батыр көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай сызба бойынша.

    № 205
    Шығыс бағытта: Желтоқсан көшесі (солтүстік) – Гоголь көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай сызба бойынша.
    Батыс бағытта: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Гоголь көшесі (батыс) – Наурызбай батыр көшесі (оңтүстік) – әрі қарай сызба бойынша.

    № 206
    Шығыс бағытта: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Қабанбай батыр көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай сызба бойынша.
    Батыс бағытта: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Бөгенбай батыр көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай сызба бойынша.

    № 209
    Шығыс бағытта: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Қабанбай батыр көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай сызба бойынша.
    Батыс бағытта: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Бөгенбай батыр көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай сызба бойынша.

    № 210
    Шығыс бағытта: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Қабанбай батыр көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай сызба бойынша.
    Батыс бағытта: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Бөгенбай батыр көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай сызба бойынша.

    № 224
    Шығыс бағытта: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Қабанбай батыр көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай сызба бойынша.
    Батыс бағытта: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Бөгенбай батыр көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай сызба бойынша.

    Еске салайық, Алматыдағы жол жөндеу жұмыстарына байланысты автобустардың бағыты өзгеретіні хабарланды.

    https://kaz.inform.kz/news/almatidagi-zhol-zhondeu-zhumistarina-baylanisti-avtobustardin-bagiti-ozgered-60ce88ff/

    Сондай-ақ Алматыда Esentai Mall маңында жаңа қозғалыс кестесі енгізілген еді.

    https://kaz.inform.kz/news/almatida-esentai-mall-maninda-zhana-kozgalis-kestes-engzled-a28c2b6b/

    Автобус Алматы Қала күні
    Қырмызы Скендір
    Қырмызы Скендір
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