Алматыда қала күніне орай автобустардың бағыты өзгереді
АЛМАТЫ. KAZINFORM - Алматыда қала күніне арналған іс-шаралардың өткізілуіне байланысты кей көшелерде жол жабылады.
17 қыркүйек күні сағат 22:00-ден 21 қыркүйек күні сағат 24:00-ге дейін Төле би көшесінің Назарбаев даңғылы мен Абылай хан даңғылы арасындағы учаскесінде автокөлік қозғалысы толық жабылмақ. Сол себепті бірнеше автобус бағыты өзгереді.
№ 16
Шығыс бағытта: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Гоголь көшесі (шығыс) – әрі қарай соңғы аялдамаға дейін.
Батыс бағытта: Гоголь көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай сызба бойынша.
№ 37
Шығыс бағытта: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Қабанбай батыр көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай сызба бойынша.
Батыс бағытта: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Бөгенбай батыр көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай сызба бойынша.
№ 48
Шығыс бағытта: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Қабанбай батыр көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай сызба бойынша.
Батыс бағытта: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Бөгенбай батыр көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай сызба бойынша.
№ 126
Шығыс бағытта: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Гоголь көшесі (шығыс) – Қалдаяқов көшесі (солтүстік) – әрі қарай сызба бойынша.
Батыс бағытта: Қалдаяқов көшесі (оңтүстік) – Гоголь көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай сызба бойынша.
№ 201
Шығыс бағытта: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Қабанбай батыр көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай сызба бойынша.
Батыс бағытта: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Бөгенбай батыр көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай сызба бойынша.
№ 205
Шығыс бағытта: Желтоқсан көшесі (солтүстік) – Гоголь көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай сызба бойынша.
Батыс бағытта: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Гоголь көшесі (батыс) – Наурызбай батыр көшесі (оңтүстік) – әрі қарай сызба бойынша.
№ 206
Шығыс бағытта: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Қабанбай батыр көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай сызба бойынша.
Батыс бағытта: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Бөгенбай батыр көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай сызба бойынша.
№ 209
Шығыс бағытта: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Қабанбай батыр көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай сызба бойынша.
Батыс бағытта: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Бөгенбай батыр көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай сызба бойынша.
№ 210
Шығыс бағытта: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Қабанбай батыр көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай сызба бойынша.
Батыс бағытта: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Бөгенбай батыр көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай сызба бойынша.
№ 224
Шығыс бағытта: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Қабанбай батыр көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай сызба бойынша.
Батыс бағытта: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Бөгенбай батыр көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай сызба бойынша.
Еске салайық, Алматыдағы жол жөндеу жұмыстарына байланысты автобустардың бағыты өзгеретіні хабарланды.
https://kaz.inform.kz/news/almatidagi-zhol-zhondeu-zhumistarina-baylanisti-avtobustardin-bagiti-ozgered-60ce88ff/
Сондай-ақ Алматыда Esentai Mall маңында жаңа қозғалыс кестесі енгізілген еді.
https://kaz.inform.kz/news/almatida-esentai-mall-maninda-zhana-kozgalis-kestes-engzled-a28c2b6b/