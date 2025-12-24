Алматыда қаланың Бас жоспарын түзету бойынша қоғамдық талқылаулар өтіп жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда мегаполистің 2040 жылға дейінгі дамуын айқындайтын құжат — қаланың Бас жоспарын түзету жобасы бойынша қоғамдық талқылаулар басталды.
«Алматыбасжоспар» ҒЗИ» ЖШС бас директоры Асхат Сәдуов қала құжатына енгізілетін өзгерістер туралы айтты.
— Біз мектепке дейінгі мекемелердің негізгі бөлігі қаланың орталық бөлігінде шоғырланғанын көріп отырмыз. Осыған ұқсас жағдай мектептерге, сондай-ақ қоғамдық тамақтану нысандарына да қатысты. Бұл қаланың бүгінде орталыққа қатты тәуелді, моноорталықты қала ретінде қалыптасқанын білдіреді, — деді Асхат Сәдуов.
Оның айтуынша, сауда нысандары, денсаулық сақтау және мәдениет мекемелерінің көпшілігі қала орталығында жинақталған. Сондықтан жаңа жоспар бойынша тұрғындар негізгі қызметтерді 15 минуттық жерден ала алатындай қала полиорталықтарды дамытуға көшеді.
— Қаланың орталық бөлігіне түсетін күшті азайту үшін дамудың полиорталықты моделі қабылданды. Бұл дегеніміз — қазіргі жалпықалалық орталықтан бөлек, жаңа 4 орталық құрамыз, — деді ол.
Еске салайық, Бас жоспарды қайта қарауға Мемлекет басшысының тау бөктері аймағында құрылыс салуға тыйым салу жөніндегі тапсырмасы себеп болды. Жаңартылған жобада Талғар тас жолынан, Шығыс айналма автожолынан, Әл-Фараби даңғылынан, Саин және Жандосов көшелерінен оңтүстікке қарай жаңа көппәтерлі тұрғын үй салуға, сондай-ақ еңісі 15 градустан асатын беткейлерде құрылыс жүргізуге тыйым салу нормасы бекітілген. Бұл шаралар тау бөктерін қорғауға бағытталған.
Одан бөлек құжатта тұрғын үй құрылысының көлемін қайта бөлу, әлеуметтік инфрақұрылымды — мектептерді, балабақшаларды, медициналық және мәдени мекемелерді дамыту, сондай-ақ 2040 жылға қарай халық санының 3,6 млн адамға дейін өсуі болжамын ескере отырып, жаңа қоғамдық кеңістіктер қалыптастыру көзделген.
Қоғамдық талқылаулар 26 желтоқсанға дейін жалғасады.
Бұған дейін Үкімет Алматы қаласының 2040 жылға дейінгі Бас жоспарын 2023 жылы бекіткен болатын.