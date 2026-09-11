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    Алматыда қарызына байланысты жарықтан ажыратылатын тұрғын үйлердің тізімі жарияланды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — «Алатау Жарық Компаниясы» (АЖК) Алматы қаласы мен облыста жарық бойынша берешегі бар тұрғын үй кешендерінің тізімін жариялады.

    жарық
    Фото: pexels

    Компания биыл 14 қыркүйектен бастап берешегі бар тұрғын үй кешендеріне шара қолданылатынын, оның ішінде электр энергиясын беруді шектеу немесе тоқтату шаралары бар екенін ескертті.

    — Тамыз айынан бастап түбіртектерде МИБ, ПИК немесе басқарушы компанияның электр энергиясы бойынша берешегі туралы ақпарат көрсетіледі. Электр энергиясы үшін төлемді уақытылы жүргізіп, берешек болған жағдайда басқарушы ұйымға жүгінуді сұраймыз, — деп хабарлады АЖК.

    Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша тұтынылған электр энергиясы үшін берешегі бар және ажыратуға жататын тұрғын үй кешендері мен шағын аудандар тізімі:

    1. «Medeu city» ТҮК — 102 175 165,85 теңге;
    2. «Мирас» ТҮК — 48 505 299,14 теңге;
    3. «Etasa Резиденс» ТҮК — 40 774 209,07 теңге;
    4. «Meridian Apartments» ТҮК — 39 482 660,93 теңге;
    5. «Four Seasons» ТҮК — 28 759 998,80 теңге;
    6. «Өжет» ТҮК — 28 403 537,44 теңге;
    7. «София» ТҮК — 24 829 952,42 теңге;
    8. Ерменсай шағынауданы — 20 061 930,42 теңге;
    9. «Titul town» ТҮК — 19 489 804,39 теңге;
    10. «Melody» ТҮК — 18 200 552,83 теңге;
    11. «Есентай Сити» ТҮК — 18 087 933,16 теңге;
    12. «BeyAzh Trans» ЖШС тұрғын үй алабы — 14 952 203,34 теңге;
    13. «Хан Тенгри» ТҮК — 11 422 431,50 теңге;
    14. «Lancashire» ТҮК — 10 709 329,09 теңге;
    15. «Alatau Golf Residents» ТҮК — 9 895 020,49 теңге;
    16. «Biography» ТҮК — 9 134 992,56 теңге;
    17. «Sahon Yard» ТҮК — 7 891 752,98 теңге;
    18. «Таим Сити» ТҮК — 7 252 876,65 теңге;
    19. Каталбаев С. Н. тұрғын үйлері — 6 746 911,53 теңге;
    20. «Асу» ТК — 6 128 481,95 теңге;
    21. «Qadam» ТҮК — 5 535 847,62 теңге;
    22. «Қайнар» ББС» ТК — 5 238 721,90 теңге;
    23. «Өжет Плюс» ТҮК — 5 163 296,29 теңге;
    24. «Мейрам парк» ТҮК — 3 822 066,46 теңге;
    25. Джомиев Х.Н. саяжай алабы — 3 627 602,03 теңге;
    26. Наурзбеков Б.Н. саяжайлары — 3 423 393,90 теңге;
    27. «Жардин» ТҮК — 2 861 509,45 теңге;
    28. Бейсеев А.Е. тұрғын үй алабы — 2 767 633,47 теңге;
    29. «Бағанашыл» ТҮК — 2 539 506,16 теңге;
    30. «Serenity park» ТҮК — 2 448 865,48 теңге;
    31. «Bromelia» ТҮК — 2 415 508,78 теңге;
    32. «Дружба-Спорт» БСТК — 2 178 627,50 теңге;
    33. «Алма» ББС» ТК — 1 750 000,00 теңге;
    34. Алсиеуов К.Е. тұрғын үй алабы — 1 687 198,22 теңге;
    35. «Тау Самал на Навои» ТҮК — 649 340,90 теңге;
    36. Абетаев Н.А. су алу мұнарасы — 297 732,58 теңге;
    37. ЖС «Таутаған 64» — 297 586,02 теңге;
    38. «Форум Айнабұлақ» ТК — 44 281,24 теңге.

    Еске салайық, бұған дейін электр станцияларының газ үшін берешегі 72 млрд теңгеге жеткенін жазғанбыз.

    Алматы Жарық МИБ
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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