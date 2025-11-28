Алматыда кәсіпкерлерге арнайы салық режимінің жаңа ставкасы бекітілді
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда қалалық мәслихаттың кезекті ХХХVIII сессиясы өтті.
Сессия барысында Алматыда арнайы салық режимін қолдану кезінде салық мөлшерлемесін төмендету мәселесі қаралды.
Алматы қаласы Кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасының басшысы Берікбол Мәндібаевтың айтуынша, 2026 жылы күшіне енетін жаңа Салық кодексінде оңтайланған салық және бөлшек салық режимдері 4% мөлшерінде белгіленген. Алайда жергілікті мәслихаттарға салық мөлшерлемесін 50% шегінде көбейтуге не азайтуға құқығы бар.
— Мәслихат оны 2%-ға дейін төмендете немесе 6%-ға дейін көтере алады. Бұл өз қаламыз үшін оңтайлы мөлшерлемені айқындауға мүмкіндік береді. Арнаулы салық режимдерін қолданатын кәсіпкерлерден түсетін өтініштер артып отыр. Олар базалық ставканың 4% деңгейіне көтеріліп, салық жүктемесінің өсуіне алаңдаушылық білдірді. Кәсіпкерлер қазіргі қолданылып жүрген оңайлатылған декларация режимінің ставкасы 3% екенін және Алматыдағы шағын бизнестің басым бөлігі дәл осы режимде жұмыс істейтінін атап өтті, — деді ол.
Берікбол Мәндібаев жаңа режим алдымен B2C секторында жұмыс істейтін кәсіпкерлерге: үй жанындағы дүкендер, тұрмыстық қызмет көрсету орындары, шаштараздар және басқа да шағын кәсіпке бағытталғанын атап өтті.
— 44 қызмет түрінен тұратын тыйым салынған тізбе бекітілді. Оған енбеген кәсіпкерлерге арнаулы режимді қолдануға рұқсат беріледі. Осы факторларды ескере отырып, 2026 жылы арнаулы салық режимін қолданатын барлық кәсіпкерлер үшін ставканы 3% деңгейінде белгілеуді ұсынамын, — деді ол.
Ведомство басшысының айтуынша, қазір Қазақстанның көпшілік өңірлері салық мөлшерлемесін төмендету құқығын пайдаланған. 19 өңір ставканы 2–3% деңгейінде бекіткен. Олардың қатарында Астана және Шымкент қалалары бар.
Алматы қаласы әкімінің орынбасары Олжас Смағұлов сессия барысында «салық мөлшерлемесінің төмендеуі бюджет кірісін азайтпай ма» деген сұраққа жауап берді.
— Бұл мәселе ең күрделі сұрақтардың бірі болды. Себебі 200 мың алматылық кәсіпкердің тағдыры тұр. Бірақ бұл шешім бүгінде көлеңкеде жүрген кәсіпкерлердің ашық жұмысқа келуіне ықпал етеді, сондай-ақ кәсіпкерлердің басқа өңірлерге тіркелуінің алдын алуға мүмкіндік береді. Жалпы алғанда біз салық базасының төмендеуін емес, жыл ішінде оның өсуін күтудеміз., — деді ол.
Алматы мәслихатының депутаттары қала әкімдігінің шешіміне қолдау білдірді.
Еске салайық, 2026 жылдан бастап елімізде жаңа Салық кодексі күшіне енеді. Премьер-министрдің орынбасары — Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин оңайлатылған салық режимінде жұмыс істеп келген кәсіпкерлердің басым бөлігі үшін жағдай өзгермейтінін айтты.