Алматыда қылмыс деңгейі 13%-ға төмендеді — ІІМ
АСТАНА. KAZINFORM — Ішкі істер министрі Ержан Саденов жұмыс сапарымен Алматы қаласына барып, кәмелетке толмағандарға арналған жаңа колонияның қызметімен танысты. Бұл туралы Polisia.kz жазды.
Министр нысан инфрақұрылымын қарап, жасөспірім сотталғандардың ұсталуы үшін жасалған жағдайларды, білім беру бағдарламаларын және әлеуметтік бейімдеу тәсілдерін бағалады. Жоба қылмыстық-атқару жүйесін жаңғыртудағы маңызды қадам болды.
Министр сондай-ақ өңірлік ҚАЖ департаменті бастығының есебін тыңдап, қызметті одан әрі жетілдіру бойынша негізгі міндеттерді айқындады. ІІМ делегациясы Алматы қаласы полиция департаменті музейінің ашылуына да қатысты. Ауданы 272 шаршы метр болатын нысанда архивтік материалдар, фотосуреттер, әр жылдардағы формалық киім үлгілері, техника мен марапаттар бар.
Онда мегаполис полициясының даму тарихы көрсетілген. Құрметті қонақтарға арналған кітапқа министр естелік жазба қалдырды. Жұмыс бағдарламасы аясында Ержан Саденов «Қазақстан санаторийіне» барды.
Бұл — ішкі істер органдары қызметкерлері мен ардагерлеріне арналған заманауи сауықтыру орталығы. Мұнда денсаулықты нығайтуға қажетті барлық жағдай жасалған. Сонымен қатар департаменттің жеке құрамы және Ұлттық ұланның өңірлік қолбасшылығының қатысуымен жедел кеңес өтті.
Министр жедел-қызметтік жұмыс қорытындыларын шығарып, алдағы уақытқа басым бағыттарды белгілеп, ПД бастығының, Ұлттық ұлан өңірлік қолбасшысының және басқа да қызмет басшыларының есептерін тыңдады. Ол Мемлекет басшысы қойған басты міндет — Заң мен Тәртіпті қамтамасыз ету екенін ерекше атап өтті.
— Алматы — елдегі ең ірі мегаполис. Алматылық полиция қызметкерлерінің кәсібилігі миллиондаған тұрғындар мен қала қонақтарының қауіпсіздігі мен тыныштығына тікелей әсер етеді, — деді министр. Оның айтуынша, қалада қылмыспен күрес бойынша кешенді шаралар қабылданған, бұл өз нәтижесін көрсетуде: қылмыс деңгейі 13%-ға төмендеген, кісі өлтіру, ауыр дене жарақатын келтіру, ұрлық, алаяқтық, тонау, қарақшылық, рецидив және көше қылмыстары да айтарлықтай азайған. ІІМ басшысы қоғамдық тәртіпті сақтау мәселесіне ерекше назар аударды. Ол патрульдік полиция, әскери жасақтар және кешенді күштердің кәсіби деңгейін арттыру міндеттерін жүктеп, басты қағидат ретінде сыпайылық пен талапшылдық сақталуы тиіс екенін айтты. — Заң мен Тәртіп — бұл жай ұран емес, қалыпты өмірдің негізі. Әрбір азамат қауіпсіз елде өмір сүргісі келеді. Бұл — біздің күнделікті жұмысымыз. Бірақ көп нәрсе азаматтардың саналы әрекетіне де байланысты, — деді Ержан Саденов.
Министр өңірлік бөліністердің жұмысындағы кейбір кемшіліктерге тоқталып, профилактикалық жұмысты күшейту, азаматтардың өтініштерін сапалы және уақтылы қарауды қамтамасыз ету, сондай-ақ ішкі істер органдарының тиімділігін арттыратын цифрлық шешімдерді енгізуді жалғастыру бойынша нақты тапсырмалар берді. Сөз соңында Ержан Саденов құқық қорғау жүйесін одан әрі нығайту үшін тәртіп, жауапкершілік және жеке құрамның үйлесімді жұмысы қажет екенін атап өтті. Модернизация, ашықтық және тиімділікті арттыру бағыты жүйелі түрде жалғасып, қойылған міндеттер толық көлемде орындалуы тиіс.
Бұған дейін Алматы полициясы медициналық колледждегі төбелеске байланысты тексеру жүргізіп жатқанын жаздық.