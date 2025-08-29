Алматыда қыркүйек айынан бастап кезекші ХҚКО-лар ауысады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда қыркүйек айынан бастап екі кезекші ХҚКО және екі мамандандырылған ХҚКО жұмыс істейді.
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы Алматы филиалының мәліметінше, 2-қыркүйектен бастап Серіков, 6А мекенжайы бойынша орналасқан Жетісу аудандық халыққа қызмет көрсету орталығы және Марков көшесі, 44 мекенжайындағы Медеу аудандық халыққа қызмет көрсету орталығы азаматтарды жұмыс күндері 9:00 – 20:00 аралығында, ал сенбі күндері 13:00-ге дейін қабылдайды.
Ал кезекші мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтары: «Саялы» шағын ауданы, Аққайнар көшесі, 1 және «Кемел» шағын ауданы, Ақсуат көшесі, 118 мекенжайында орналасқан. Аталған орталықтар жұмыс күндері сағат 9.00 – 20.00-ге дейін түскі үзіліссіз қызмет алушыларды қабылдайды.
– Мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініш қабылдау уақыты жұмыс күндері 18:00-ге дейін. Ал сенбі күні 9:00-ден 12:00-ге дейін өтініш қабылдап, 13.00-ге дейін дайын құжаттарды береді, - деп хабарлады Алматы филиалы.
Қаланың қалған ХҚКО-лары әдеттегі кесте бойынша дүйсенбі мен жұма аралығында 9:00-ден 18:00-ге дейін жұмыс істейді.
