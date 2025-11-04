KZ
    15:24, 04 Қараша 2025 | GMT +5

    Алматыда қысқы кезеңде веложолдардың қоршауы алынады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — 3 қарашадан бастап Алматыда веложолақ бойында орнатылған сигналдық қоршауларды алу жұмыстары басталды. 

    Фото: Алматы әкімдігі

    Алматы әкімдігінің мәліметінше, бұл қаланың көше-жол желісін қыс мезгіліне дайындау жұмыстары аясында қолға алынды.

    — Уақытша қоршауларды алып тастау коммуналдық қызметтің қар мен мұзды дер кезінде тазалауына, жол бойында қар үйінділерінің пайда болуына жол бермеуге және жол қозғалысына қатысушылардың қауіпсіздігін арттыруға мүмкіндік береді, — деп хабарлады әкімдіктен.

    Фото: Алматы әкімдігі

    Қала көшелерінде аталған қоршаулар алынғанымен, веложолақтардың өзі сақталып, қауіпсіздік талаптарына сай жұмысын жалғастыра бермек.

    — Көлік жүргізушілеріне жол қозғалысы ережелерін және жол белгілерін қатаң сақтау қажеттігі ескертіледі. Жұмыс қысқа мерзімде аяқталып, қала жолдарының қысқы уақытта қауіпсіз әрі жайлы болуын қамтамасыз етеді, — делінген әкімдік мәлімдемесінде.

    Еске салайық, бұған дейін Алматының басты көшелерінің бірінде жаңа веложол салынатынын жазғанбыз.

