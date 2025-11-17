KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:57, 17 Қараша 2025 | GMT +5

    Алматыда коммуналдық төлем бойынша тағы бір қызметті онлайн орындауға болады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — «Алматы су» мекемесі тағы бір қызмет түрін онлайн алуға болатынын хабарлады.

    тариф
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    — Тұрғын үйде тіркелген азаматтар санын түбіртекте өзгерту қызметі — онлайн түрде қолжетімді. Сондай-ақ Alsеco жүйесінде түбіртекті пәтер иесінің атына рәсімдеу қызметін қашықтан орындауға болады. Коммуналдық кәсіпорындардың кеңселеріне барудың қажеті жоқ — ialma.kz порталына кірсеңіз жеткілікті, — деп хабарлады «Алматы су».

    Мекеме мәліметінше, ialma.kz порталы Алматы қаласының тұрғындарына тұрғын-үй коммуналдық сектор ұйымдарының қызметтерін оңайлатылған түрде алуға мүмкіндік береді.

    Еске салайық, алматылықтар коммуналдық төлем бойынша ұжымдық келісімшарттан бас тартып жатқанын жазғанбыз.

    Тегтер:
    Коммуналдық қызмет Алматы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар