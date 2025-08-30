Алматыда Конституция күнінде барлық ауданды қамтыған сенбілік өтті
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда «Таза Қазақстан» акциясы аясындағы сенбіліктер дәстүрлі іс-шараға айналған.Ел Конституциясына 30 жыл толған атаулы күнге тұспа-тұс келген кезекті сенбілік тіпті де ауқымды ұйымдастырылды. Экологиялық мәдениетті арттыру мақсатындағы сенбіліктер қаланың барлық аудандарында өтті.
Медеу ауданы
Кезекті сенбілік аудандағы Әл-Фараби даңғылы, Меңдіқұлов және Рысқұлов көшелерінде, сондай-ақ «Көлсай» және «Алатау» шағынаудандарының аумағында өтті. Тазалық жұмыстарына 300-ден аса тұрғын қатысып, 15 арнайы техника жұмылдырылды. Нәтижесінде 150 м³ қоқыс шығарылды. Медеу ауданындағы акцияға Алматы қаласы Қалалық мобильділік басқармасының 50-ден аса қызметкері мен коммуналдық қызмет өкілдері де қатысты.
Бостандық ауданы
Іс-шараға 350-ге жуық адам қатысып, 11 арнайы техника пайдаланылды. Нәтижесінде 90 м³ қоқыс шығарылды. Көшелер мен тротуарлар жуылып, арамшөптер оталды.
Әуезов ауданы
Аудандағы экологиялық акция Асқаров және Вишневская көшелерінің аралығында өтті. Оған аудан әкімдігі мен коммуналдық қызмет өкілдері, кәсіпкерлер, жастар және еріктілерді қамтыған 500-ден астам адам қатысты. 12 арнайы техникамен бірге ағаштарға санитарлық қырқу жасалып, арамшөптер шабылды және тротуарлар жуылды. Нәтижесінде 200 м³ қоқыс шығарылды.
Алмалы ауданы
Тазалық жұмыстарына 270 адам, оның ішінде еріктілер мен шағын бизнес өкілдері қатысты. 12 арнайы техника жұмылдырылып, 40 м³ қоқыс шығарылды. Арық жүйелері мен контейнер алаңдары тазартылып, ағаштарға санитарлық қырқу жүргізілді.
Түрксіб ауданы
Сенбілікке 460 адам қатысып, 13 арнайы техника қолданылды. Жұмыстар аясында көше жуу, шөп шабу, қоқыс шығару және жасыл желекті күтіп-баптау жұмыстары жүргізілді. Барлығы 150 м³ қоқыс шығарылды.
Наурызбай ауданы
Ауданда Қазақстан Конституциясының 30 жылдығына орай арнайы сенбілік өтті. Тазалық жұмыстары Абай даңғылының төменгі бөлігіндегі кең аумаққа бағытталды. Шараға 500-ден астам адам қатысып, арық жүйелері тазаланды, шөптер оталып, көшелер жуылды.
«Таза Қазақстан» республикалық акциясы барша жұртты жоғары экологиялық мәдениетке жетелейтін жоба. Қалада ұдайы ұйымдастырылып келе жатқан сенбіліктер біртіндеп тұрғындардың дағдысына айналып келеді.