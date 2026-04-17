Алматыда ІІМ-нің жаңа академиясының құрылысы басталды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Іс-шараға ІІМ басшылығы, Алматы қаласы әкімдігінің өкілдері, полиция департаменті, ішкі істер органдарының ардагерлері және жоба серіктестері қатысты.
Ішкі істер министрлігі болашақ полиция офицерлерін даярлау ісіне ерекше мән береді. Министрдің тапсырмасына сәйкес, қазіргі уақытта ведомстволық білім беруді жетілдіруге бағытталған заманауи әрі инновациялық алаңдар құрылуда. Мемлекет басшысы бұл бағытты кадрлық әлеуетті нығайтудың негізгі факторы ретінде айқындаған. Бұл туралы Ішкі істер министрінің орынбасары Айдар Сайтбеков атап өтті.
Айта кету керек, 10 сәуірде өткен ІІМ алқа отырысында Ішкі істер министрі кадр даярлау мәселесіне ерекше тоқталып, құқық қорғау органдарында биылғы жылды Ведомстволық білім беру жылы деп жариялаған болатын.
Жаңа Алматы академиясы құрылысының басталуы – заманауи оқыту форматына, озық технологияларға, тәжірибеге бағытталған тәсілдерге және халықаралық стандарттарға негізделген жүйелі жұмыстың айқын көрінісі.
Құрылыстың іргетасын қалау шарасы ауқымды жаңғырту үдерісінің бастау нүктесіне айналды. Болашақ ғимараттың іргетасына тек идеялық негіз ғана емес, сонымен қатар үздіксіз даму, ұрпақ сабақтастығы және кәсіби құндылықтарды нығайту қағидаттары қаланды.
Жаңа білім беру орталығы заманауи талаптарға, соның ішінде цифрлық ресурстарды тиімді пайдалануға бейімделген, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған жаңа буын ішкі істер органдары мамандарын даярлайтын маңызды алаңға айналады.
Алда уақыт талабына толық жауап беретін заманауи білім беру кешенін қалыптастыруға бағытталған ауқымды жұмыстар тұр.
