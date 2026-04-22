Алматыда мыңнан астам тұрғын жануарлардан зардап шеккен
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы қаласының бас санитарлық дәрігері Қасымхан Алпысбайұлы құтырма ауруының алдын алу жолдарын айтты.
Оның сөзінше, құтырма — ауруы бар жануар тістегеннен кейін пайда болатын, жүйке жүйесінің ауыр зақымдануына әкелетін және өлімге әкелуі мүмкін жедел вирустық инфекциялық ауру. Инфекция көздері көбіне ит пен мысық, сондай-ақ жабайы жануарлар.
— Инкубациялық кезең орта есеппен 1 айдан 3 айға дейін созылады. Инкубациялық кезеңнің ұзақтығына тістеген жердің орналасуы әсер етеді. Ең қысқа кезең бет, бас аймағын тістегенде байқалады, ал ең ұзақ кезең аяқ-қолдардың төмен жағыр тістегенде болады. Республика көлемінде кейінгі 10 жыл ішінде 22 адам құтырмамен ауырды, — деді ол.
Маманның айтуынша, жануар тістеген жағдайда оған бейжай қарауға болмайды. Зардап шеккен азамат дереу дәрігерлерге жүгініп, алғашқы медициналық-санитарлық көмек алуы қажет. Оның тістелген жері сабынды-сулы ерітіндімен жуылып, құтыруға қарсы антирабиялық иммуноглобулин мен вакцина арқылы шұғыл иммундау жүргізіледі.
— Жыл басынан бері Алматы қаласында жануарлардан зардап шеккен адамдардың саны — 1776. Оның ішінде — 72,6% белгісіз иттер мен басқа да жабайы жануарлардан зардап шеккен. Барлық жағдайда құтыруға қарсы профилактикалық екпелер тағайындалды, — деді санитарлық дәрігер.
Сонымен қатар ол Алматы қаласында 6 медициналық ұйымның травматологиялық пункттері антирабиялық көмек көрсететінін айтты. Атап айтқанда:
- № 7 қалалық клиникалық аурухана («Қалқаман» ықшам ауданы, Райымбек көшесі, 20. Телефон: 8 (727-27) 0-86-04) — Алатау, Әуезов, Наурызбай аудандарының тұрғындарына қызмет көрсетеді;
- Қалалық жедел шұғыл көмек көрсету ауруханасы (Қазыбек би көшесі, 96. Телефон: 8 (727-29) 2-31-01) — Алатау, Алмалы аудандарының тұрғындарына қызмет көрсетеді;
- Орталық қалалық клиникалық аурухана (Жандосов көшесі, 6 үй) — Бостандық және Медеу аудандарының тұрғындарына қызмет көрсетеді;
- № 4 қалалық клиникалық аурухана (Папанин көшесі, 220 үй.Телефон: 8 (727-30) 0-37-01) — Жетісу және Түрксіб аудандарының тұрғындарына қызмет көрсетеді;
- № 5 қалалық клиникалық аурухана (Достық даңғылы, 220 үй. Телефон: 8 (727-26) 4-77-62) — барлық аудандардың тұрғындарына қызмет көрсетеді (бет пен бас тістеген кезде);
- Балалар қалалық клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасы (Манас көшесі, 40 үй. Телефон: 8 (727-27) 4-45-43) — қала тұрғындарына қызмет көрсетеді.
Еске салайық, былтыр мысық тістеген маңғыстаулық тұрғын құтырма ауруынан көз жұмды.