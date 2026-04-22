KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    05:26, 22 Сәуір 2026 | GMT +5

    Алматыда мыңнан астам тұрғын жануарлардан зардап шеккен

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы қаласының бас санитарлық дәрігері Қасымхан Алпысбайұлы құтырма ауруының алдын алу жолдарын айтты.

    ит
    Фото: Pixabay

    Оның сөзінше, құтырма — ауруы бар жануар тістегеннен кейін пайда болатын, жүйке жүйесінің ауыр зақымдануына әкелетін және өлімге әкелуі мүмкін жедел вирустық инфекциялық ауру. Инфекция көздері көбіне ит пен мысық, сондай-ақ жабайы жануарлар.

    — Инкубациялық кезең орта есеппен 1 айдан 3 айға дейін созылады. Инкубациялық кезеңнің ұзақтығына тістеген жердің орналасуы әсер етеді. Ең қысқа кезең бет, бас аймағын тістегенде байқалады, ал ең ұзақ кезең аяқ-қолдардың төмен жағыр тістегенде болады. Республика көлемінде кейінгі 10 жыл ішінде 22 адам құтырмамен ауырды, — деді ол.

    Маманның айтуынша, жануар тістеген жағдайда оған бейжай қарауға болмайды. Зардап шеккен азамат дереу дәрігерлерге жүгініп, алғашқы медициналық-санитарлық көмек алуы қажет. Оның тістелген жері сабынды-сулы ерітіндімен жуылып, құтыруға қарсы антирабиялық иммуноглобулин мен вакцина арқылы шұғыл иммундау жүргізіледі.

    — Жыл басынан бері Алматы қаласында жануарлардан зардап шеккен адамдардың саны — 1776. Оның ішінде — 72,6% белгісіз иттер мен басқа да жабайы жануарлардан зардап шеккен. Барлық жағдайда құтыруға қарсы профилактикалық екпелер тағайындалды, — деді санитарлық дәрігер.

    Сонымен қатар ол Алматы қаласында 6 медициналық ұйымның травматологиялық пункттері антирабиялық көмек көрсететінін айтты. Атап айтқанда:

    • № 7 қалалық клиникалық аурухана («Қалқаман» ықшам ауданы, Райымбек көшесі, 20. Телефон: 8 (727-27) 0-86-04) — Алатау, Әуезов, Наурызбай аудандарының тұрғындарына қызмет көрсетеді;
    • Қалалық жедел шұғыл көмек көрсету ауруханасы (Қазыбек би көшесі, 96. Телефон: 8 (727-29) 2-31-01) — Алатау, Алмалы аудандарының тұрғындарына қызмет көрсетеді;
    • Орталық қалалық клиникалық аурухана (Жандосов көшесі, 6 үй) — Бостандық және Медеу аудандарының тұрғындарына қызмет көрсетеді;
    • № 4 қалалық клиникалық аурухана (Папанин көшесі, 220 үй.Телефон: 8 (727-30) 0-37-01) — Жетісу және Түрксіб аудандарының тұрғындарына қызмет көрсетеді;
    • № 5 қалалық клиникалық аурухана (Достық даңғылы, 220 үй. Телефон: 8 (727-26) 4-77-62) — барлық аудандардың тұрғындарына қызмет көрсетеді (бет пен бас тістеген кезде);
    • Балалар қалалық клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасы (Манас көшесі, 40 үй. Телефон: 8 (727-27) 4-45-43) — қала тұрғындарына қызмет көрсетеді.

    Еске салайық, былтыр мысық тістеген маңғыстаулық тұрғын құтырма ауруынан көз жұмды.

    Тегтер:
    Алматы Медицина сырқат Жануарлар Денсаулық
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар